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'ललन सिंह से जितना संभव हुआ उन्होंने पार्टी हित में किया है', संजय झा के इस बयान का मतलब क्या है?

संजय झा और ललन सिंह ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. खासकर पटना स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार और मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बीच चल रही जंग ने इस चुनाव को रोचक बना दिया है. इसी बीच केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान ने माहौल को और भी गर्म कर दिया है.