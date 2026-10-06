'ललन सिंह से जितना संभव हुआ उन्होंने पार्टी हित में किया है', संजय झा के इस बयान का मतलब क्या है?
वैसे तो बिहार में 8 सीटों में एमएलसी का चुनाव है. पर सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह की हो रही है. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 6, 2026 at 1:33 PM IST
पटना : बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. खासकर पटना स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार और मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के बीच चल रही जंग ने इस चुनाव को रोचक बना दिया है. इसी बीच केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान ने माहौल को और भी गर्म कर दिया है.
'ललन सिंह से जितना संभव हुआ उन्होंने किया'
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से जब अनंत सिंह और नीरज कुमार के विवाद मामले में ललन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ''ललन सिंह से जितना संभव हुआ उन्होंने पार्टी हित में किया है.'' मतलब अनंत सिंह सिर्फ सार्वजनिक रूप से नीरज कुमार के खिलाफ बयान नहीं देंगे.
''ललन बाबू को पार्टी ने जो कहा था, पार्टी के बेस्ट इंटरेस्ट में जो कुछ हो सकता था, उन्होंने किया है. बस अभी इतना ही है.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
'नीतीश कुमार को पूरी जानकारी दी गई'
संजय झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है. मैं भी नॉमिनेशन में दरभंगा और मुजफ्फरपुर में था. हमारे अलायंस के साथी भी मौजूद थे. कल शाम में नीतीश कुमार को पूरी जानकारी भी हम लोगों ने दी है.
अनुज सिंह के समर्थन में अनंत सिंह
दरअसल, नीरज कुमार के खिलाफ मोकामा के विधायक अनंत सिंह उतर आए हैं. जनसुरज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार भी कर रहे हैं. इसी को लेकर पार्टी के अंदर विवाद चल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को ललन सिंह से मुलाकात भी की थी.
ललन सिंह ने प्रदेश नेतृत्व पर उठाए सवाल
इस मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नीरज कुमार के साथ चल रहे विवाद मामले में अनंत सिंह से बातचीत की थी. फिर बयान दिया था कि अनंत सिंह के खिलाफ भी नीरज कुमार ने चुनाव में अभियान चलाया था. प्रदेश नेतृत्व ने कोई कार्रवाई नहीं की. प्रदेश नेतृत्व से यह चूक हुई थी. इसलिए क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी ही. हालांकि अब अनंत सिंह सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देंगे यह आश्वासन दिया है.
'पिक्चर अभी बाकी है..'
एक तरह से ललन सिंह ने नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा किया था. आज संजय झा कह रहे हैं कि ललन सिंह से जितना संभव हुआ उन्होंने पार्टी हित में किया है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या-क्या होता है? मतलब राजनीति के इस फिल्म में क्लाइमेक्स बचा हुआ है.
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