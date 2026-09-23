बिहार MLC चुनाव के लिए JDU की सूची जारी, पटना स्नातक क्षेत्र से नीरज कुमार ही होंगे कैंडिडेट
बिहार एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू ने सूची जारी कर दी है. चार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है.
Published : September 23, 2026 at 5:13 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. चार उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है. अनंत सिंह के विरोध के बावजूद पटना स्नातक क्षेत्र से नीरज कुमार को ही कैंडिडेट बनाया गया है.
जेडीयू उम्मीदवारों की सूची जारी
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है. तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रवक्ता अभिषेक झा कैंडिडेट होंगे. वहीं, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आनंद पुष्कर और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से घनश्याम राय जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं.
जद (यू) के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitishKumar जी के निर्देशानुसार, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री @JDUUmeshSingh जी द्वारा बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के जद (यू) उम्मीदवारों की घोषणा की गई है।— Janata Dal (United) (@Jduonline) September 23, 2026
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बाकी 4 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट
माना जा रहा है कि बाकी की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी. इनमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं.
कब है बिहार परिषद चुनाव?
29 सितंबर को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी. 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच, 9 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि है. 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 27 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे.
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