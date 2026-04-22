नीतीश कुमार की 'स्पेशल 24', जानें नई टीम में किसको क्या जिम्मेदारी मिली?
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 24 सदस्यीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम घोषित कर दी है. हालांकि इसमें निशांत कुमार का नाम शामिल नहीं है. पढ़ें.
Published : April 22, 2026 at 3:55 PM IST
पटना: जनता दल यूनाइटेड के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने आज 24 सदस्यीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम बनाई है. संजय झा फिर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाये गए हैं. संजय झा न केवल जदयू के लिए बल्कि बीजेपी के साथ तालमेल भी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं नीतीश कुमार के सबसे विश्वास पात्र नेताओं में से एक हैं निशांत को पार्टी में लाने में संजय झा की बड़ी भूमिका मानी जाती है.
चंदेश्वर चंद्रवंशी बने उपाध्यक्ष: वहीं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी है. इससे पहले उपाध्यक्ष का पद वशिष्ठ नारायण सिंह के पास था. चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और नीतीश कुमार के विश्वासपात्र में से एक हैं. चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने एक मैसेज देने की भी कोशिश की है.
आलोक सुमन फिर से कोषाध्यक्ष: राष्ट्रीय टीम में जातीय और सामाजिक समीकरण का नीतीश कुमार ने ख्याल रखा है. नीतीश ने राष्ट्रीय पदाधिकारी की टीम में एक दर्जन महासचिव भी बनाया है तो वहीं 8 सचिव बनाया है. आलोक कुमार सुमन को नीतीश कुमार ने कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी एक बार फिर से दी है तो वहीं राजीव रंजन प्रसाद को सचिव के साथ एकमात्र राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है.
इन लोगों को भी मिली जगह: राष्ट्रीय टीम में इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह को जगह नहीं दी गई है. मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद, श्याम रजक, अशोक चौधरी, रमेश सिंह कुशवाहा, रामसेवक सिंह, कहकशां परवीन, कपिल हरिश्चंद्र पाटिल, राज सिंह मान, सुनील कुमार, हर्षवर्धन सिंह और गुलाम रसूल बलियावी को महासचिव बनाया है.
अशोक चौधरी फिर से महासचिव: नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को पार्टी संगठन में में जगह दी है. वैसे मंत्रिमंडल में लगातार उन्हें मंत्री पद मिलता रहा है अब देखना है महासचिव बनाए जाने के बाद सरकार में अशोक चौधरी को जगह मिलती है या नहीं?
मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी: वहीं, मनीष वर्मा को एक बार फिर से महासचिव की जिम्मेदारी मिली है. वही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद को एक बार फिर से सचिव के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली है. उनके अलावे रविंद्र प्रसाद सिंह, विद्यासागर निषाद, दयानंद राय, संजय कुमार, मोहम्मद निसार, रूही तागुंग, निवेदिता कुमारी को सचिव बनाया गया है. नीतीश कुमार ने अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी की छोटी टीम तैयार की है बाद में इसका विस्तार और होगा.
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