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क्या होने वाला है..? पहले अपने सबसे भरोसेमंद नेता से मिले, फिर JDU दफ्तर पहुंच गए नीतीश कुमार

नीतीश कुमार आज अचानक वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने पहुंच गए, उसके बाद जेडीयू कार्यालय भी गए. पढ़ें पूरी खबर..

Nitish Kumar
वशिष्ठ नारायण सिंह से मिले नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 29, 2026 at 1:04 PM IST

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पटना: इन दिनों बिहार की राजनीति अलग-अलग वजहों से गरमायी हुई है. इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार आज काफी एक्टिव नजर आए. पहले वह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से उनके आवास पर जाकर भेंट की और फिर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए. इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं?

वशिष्ठ नारायण से मिले नीतीश: जेडायू अध्यक्ष नीतीश कुमार अचानक वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए. दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई. पूर्व सीएम ने उनसे स्वास्थ्य की जानकारी ली. 10 मिनट तक उनके आवास पर रहने के बाद नीतीश कुमार वहां से निकल गए.

Bashistha Narain Singh
वशिष्ठ नारायण सिंह और नीतीश कुमार (फाइल) (सौ. वशिष्ठ नारायण सिंह फेसबुक हैंडल)

संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली: वशिष्ठ नारायण सिंह को उम्र और स्वास्थ्य कारणों से इस बार संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है. इससे पहले नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की भी भूमिका लंबे समय तक निभा चुके हैं. लालू सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं तो वहीं राज्यसभा के सांसद भी नीतीश कुमार ने बनाया है लेकिन फिलहाल न तो किसी सदन के सदस्य हैं और न ही पार्टी में उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है.

Bashistha Narain Singh
वशिष्ठ नारायण सिंह (सौ. वशिष्ठ नारायण सिंह फेसबुक हैंडल)

बेटे को नहीं मिला मौका: 10 सीटों पर हुए विधान परिषद चुनाव में वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह को सदस्य बनाए जाने की चर्चा थी लेकिन पार्टी में उनके नाम पर सहमति नहीं बनी. वहीं, पूर्व सांसद आनंद मोहन के वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात के कारण मामला तूल पकड़ा था. आनंद मोहन ने पहले भी बयान दिया था कि वशिष्ठ नारायण सिंह की पार्टी में उपेक्षा हो रही है.

अब नीतीश कुमार ने मुलाकात कर एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है. वशिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक रहे हैं. सभी बड़े डिसीजन में उनकी सहमति लेते रहे हैं लेकिन चाहकर भी अपने बेटे सोनू सिंह को न तो विधानसभा चुनाव लड़ा सके और न ही बिहार विधान परिषद भेज सके हैं. अब नीतीश कुमार ने उनसे मिलकर एक तरह से भरोसा दिलाने की कोशिश की है.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (सौ. JDU एक्स हैंडल)

जेडीयू दफ्तर भी गए नीतीश: वहीं, वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड कार्यालय गए. वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद वहां से अपने आवास लौट आए. 10 मिनट से अधिक समय तक पूर्व सीएम वहां रुके.

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