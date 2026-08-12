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नई दिल्ली में अपने सांसदों के साथ नीतीश कुमार ने की बैठक, नदारद रहीं लवली आनंद..आखिर चक्कर क्या है?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

JDU President Nitish Kumar Meeting
दिल्ली में अपने सांसदों के साथ मीटिंग करते नीतीश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 2:45 PM IST

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नई दिल्ली/पटना : जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक ली. नीतीश कुमार ने सांसदों के साथ बिहार के विकास, जनहित से जुड़े विषयों एवं समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की. खबर है कि इस द्रौरान उन्होंने अपने सांसदों के साथ वन-टू-वन चर्चा की.

नीतीश कुमार ने सांसदों के साथ की मीटिंग : नई दिल्ली में नीतीश कुमार ने सांसदों के साथ प्रदेश से जुड़े विकास और जनहित के मुद्दों को मजबूती से सदन के पटल पर उठाने के निर्देश के साथ चर्चा की. साथ ही जदयू सांसदों से बिहार के हितों और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को दोनों सदनों में प्रभावी ढंग से उठाने तथा जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया.

ये सांसद बैठक में रहे मौजूद : नीतीश कुमार के साथ बैठक में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा, सांसद दिलेश्वर कामत, देवेश चंद्र ठाकुर, कौशलेंद्र कुमार, डॉ आलोक सुमन, सुनील कुमार, श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, रामप्रीत मंडल के साथ ही विधान परिषद् में पार्टी के उप-नेता सह पार्टी कोषाध्यक्ष ललन कुमार सर्राफ मौजूद थे.

नहीं दिखीं लवली आनंद : राज्यसभा के सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए इन दिनों दिल्ली में हैं. हालांकि आज की बैठक में कुछ सांसद मौजूद नहीं थे, जिसमें सांसद लवली आनंद भी नजर नहीं आयीं. लवली आनंद के बैठक में न पहुंचने पर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है.

सासंदों के साथ मीटिंग करते नीतीश कुमार
सासंदों के साथ मीटिंग करते नीतीश कुमार (ETV Bharat)

आनंद मोहन विवाद तो वजह नहीं? : लवली आनंद के पति और पूर्व सांसद इस समय नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. चर्चा है कि इसी वजह से लवली आनंद ने जेडीयू से दूरी बनाई हुई है. पूर्व सांसद आनंद मोहन और नीतीश कुमार के बीच हालिया विवाद मुख्य रूप से राजनीतिक हिस्सेदारी के रूप में और बेटे चेतन आनंद को मंत्री पद नहीं दिए जाने को लेकर मनमुटाव सामने आया है. खुले मंच से आनंद मोहन कई बार NDA सरकार पर निशाना साथ चुके हैं.

रणनीति पर काम कर रही जेडीयू : फिलहाल जिस तरह से संसदीय कार्यवाही बार-बार बाधित हो रही है और अन्य मुद्दों और बिल सदन में लंबित पड़े हैं ऐसे में जेडीयू जो कि NDA का अहम दल है इसलिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ताजा हालात पर भी जेडीयू ने अपनी रणनीति बनाई है और सांसदों को एक मैसेज देने की कोशिश की है. 5 अगस्त को नीतीश कुमार ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर चुके हैं.

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राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार
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