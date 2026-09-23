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UP में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा JDU, इस दिन बनारस में निशांत कुमार का कार्यक्रम

निशांत कुमार का बनारस में कार्यक्रम ( ETV Bharat )

पटना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी किस्मत आजमाएगी. जेडीयू के यूपी प्रभारी और मंत्री श्रवण कुमार लगातार सक्रिय हैं. अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का भी कार्यक्रम होने वाला है. 25 अक्टूबर को बनारस में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. निशांत के कार्यक्रम का उद्देश्य?

उत्तर प्रदेश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए हमलोगों की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य से निशांत कुमार और संजय झा 25 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होंगे शामिल (ETV Bharat) कितनी सीटों पर दावा?

प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने बताया कि उन लोगों की तैयारी 40 सीटों पर हो रही है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले? लेकिन जो भी स्थिति बनेगी, हमलोग उसके लिए तैयार हैं.