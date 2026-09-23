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UP में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा JDU, इस दिन बनारस में निशांत कुमार का कार्यक्रम

जेडीयू ने यूपी चुनाव के लिए ताल ठोका है. इसकी तैयारी शुरू हो गई है. बनारस में निशांत कुमार का कार्यक्रम होगा. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

Nishant Kumar
निशांत कुमार का बनारस में कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 1:29 PM IST

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पटना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी किस्मत आजमाएगी. जेडीयू के यूपी प्रभारी और मंत्री श्रवण कुमार लगातार सक्रिय हैं. अब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का भी कार्यक्रम होने वाला है. 25 अक्टूबर को बनारस में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

निशांत के कार्यक्रम का उद्देश्य?
उत्तर प्रदेश जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए हमलोगों की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य से निशांत कुमार और संजय झा 25 अक्टूबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं.

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राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होंगे शामिल (ETV Bharat)

कितनी सीटों पर दावा?
प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने बताया कि उन लोगों की तैयारी 40 सीटों पर हो रही है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ना है या अकेले? लेकिन जो भी स्थिति बनेगी, हमलोग उसके लिए तैयार हैं.

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25 अक्टूबर को बनारस से शंखनाद (ETV Bharat)

"निशांत कुमार का यह कार्यक्रम संगठन को मजबूत देने के उद्देश्य किया जा रहा है. हम लोगों ने संगठन पर काफी काम किया है. आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होगा. फिलहाल तो 40 सीटों पर हमारी तैयारी है. जहां तक गठबंधन का सवाल है तो इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा."- अनूप पटेल, अध्यक्ष, यूपी जेडीयू

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नीतीश कुमार के साथ निशांत (ETV Bharat)

2022 में 20 सीटों पर लड़ी
2022 में उत्तर प्रदेश में जेडीयू ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन किसी भी सीट पर सफलता मिली था. सभी सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. पिछली बार भी बीजेपी के साथ तालमेल करने की कोशिश हुई थी लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया. उस समय तत्कालीन जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को इस काम में लगाया गया था.

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यूपी चुनाव के लिए जेडीयू की तैयारी (ETV Bharat)

अब एक बार फिर से अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है. ऐसे में जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और निशांत को भी उतारने की कोशिश हो रही है, इसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी. बिहार से बाहर निशांत का यह पहला बड़ा कार्यक्रम होगा.

ये भी पढ़ें: Explainer: यूपी चुनाव में जेडीयू से गठबंधन क्यों नहीं करती है बीजेपी, क्या है मजबूरी?

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