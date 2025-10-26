पहले चरण के चुनाव से पहले जदयू कार्यालय का पोस्टर बदला, जानिए पोस्टर में क्या है खास ?
NDA ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर कसी कमर प्रचार में झोंकी ताकत, जदयू कार्यालय के बदले पोस्टर दे रहे कई संकेत
Published : October 26, 2025 at 2:46 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में अब चुनाव प्रचार की सरगर्मी बढ़ने लगी है. सीट बंटवारे को समय दोनों एलायंस एनडीए और महागंठबंधन में पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई लंबी चली और काफी जद्दोजहद के बाद टिकट बंटवारे से पार्टियों की वास्तविक स्थिति तो साफ हो गई.अब सीट बंटवारे के सारे विवादों को पीछे छोड़ते हुए पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई है. एनडीए में खासकर जदयू और बीजेपी के बीच का बॉंडिग मजबूत दिखने लगी है जिसका प्रमाण है जदयू कार्यलय में लगा नया पोस्टर.वहीं जदयू की बड़ी टीम सोशल मीडिया और ए आई के माध्यम से चुनाव प्रचार में लगी है और अब पोस्टर के माध्यम से पार्टी कार्यालय का भी चेहरा बदला गया है.
जदयू पार्टी कार्यालय का बदला पोस्टर : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यालय का पोस्टर बदलवा दिया है. 6 नवंबर को 18 जिले के 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है .जैसा कि बीजेपी के हर बड़े नेता अब चीख-चीख कर अपने प्रचार अभियान में बता रहे हैं कि एनडीए का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है.
नए स्लोगन के साथ लगाए गए नए पोस्टर : जदयू ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए जदयू पार्टी कार्यालय में नए स्लोगन के साथ नया पोस्टर लगाया गया है. जिसमें नीतीश सरकार ने जो चुनाव से ठीक पहे जितने बड़े फैसले लिए हैं जैसे कि महिलाओं को ₹10000 देने का फैसला, 125 यूनिट फ्री बिजली देने का फैसला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹400 से बढ़कर ₹1100 करने का फैसला, इन सबको पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है.
पोस्टर पर पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की लगी फोटो : जदयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे हैं और स्लोगन भी दिया गया है हम सब की है एनडीए की सरकार तभी विकास की पटरी पर दौड़ रहा बिहार.इसके माध्यम से बिहार की जनता को ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी और जदयू का गंठबंधन एकदम मजबूत है और एनडीए की सरकार जनता की भलाई के लिए आगे भी काम करेगी.
एनडीए के साथ ही बिहार का विकास संभव :पोस्टर में नीतीश कुमार के चेहरे को दिखाकर ये कोशिश की गई है कि एनडीए की सरकार है तभी बिहार विकास की पटरी पर दौड़ सकता है. और नीतीश कुमार के साथ ही बिहार का विकास संभव है इसलिए एनडीए सरकार के किए गए कामों को एक के बाद एक करके याद दिलाया जा रहा है ताकि जब 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के समये लोगों के ये काम याद रहे.
एनडीए ने चुनाव प्रचार में झोंक रखी है पूरी ताकत : पोस्टर और स्लोगन को लेकर पहले भी नीतीश कुमार खूब चर्चा में रहे हैं. नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और इसलिए उनके ऊपर विधानसभा चुनाव जीताने की बड़ी जिम्मेदारी भी है. ऐसे तो एनडीए के घटक दल के सभी नेता ताकत लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं.
