ETV Bharat / state

पहले चरण के चुनाव से पहले जदयू कार्यालय का पोस्टर बदला, जानिए पोस्टर में क्या है खास ?

जदयू कार्यालय के बदले पोस्टर दे रहे कई संकेत ( ETV Bharat )