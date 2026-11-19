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निशांत कुमार के साथ सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार पर JDU ने जताई आपत्ति, कहा- 'पुलिस मुख्यालय इसकी जांच करे'

नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

पटना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 नवंबर को वैशाली में सभा होने वाली है. इसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 18 नवंबर को तैयारी का जायजा लेने राजापाकर गए थे. मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और वैशाली के प्रभारी मंत्री निशांत कुमार भी थे. जब मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब सुरक्षा कर्मियों ने निशांत कुमार को जाने से रोक दिया. जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है. इस पर जेडीयू की तरफ से आपत्ति जताई गई है.

पुलिस मुख्यालय को जांच करनी चाहिए- JDU