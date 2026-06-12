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दो दशक में पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक !

सात निश्चय-3 पर विशेष फोकस: बैठक में सात निश्चय-3 के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा. विकसित बिहार और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर विशेष चर्चा होगी. पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का टास्क दिया जाएगा.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पहले से तय एजेंडा: बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर राष्ट्रीय परिषद की औपचारिक मुहर लगना है. इसके साथ ही संगठन के विस्तार, भावी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी. बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे.

"लोगों के डिमांड पर निशांत ने राजनीति में आने का फैसला लिया है और एनडीए नेताओं ने ही उन्हें मंत्री बनाया है. अब पार्टी के नेता निशांत को लेकर फैसला लेंगे कि संगठन में क्या भूमिका होगी लेकिन निशांत तो पार्टी के लिए काम कर ही रहे हैं." -संजय गांधी, जदयू नेता

सांगठनिक नियमों के तहत है बैठक: जदयू नेता संजय गांधी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है. इसी नियम के तहत यह बैठक होने जा रही है. लोगों के डिमांड पर निशांत ने राजनीति में आने का फैसला लिया है.

निशांत कुमार पर टिकी सबकी नजरें: इस बड़ी बैठक में सब की नजर इस पर होगी निशांत कुमार को संगठन में कोई जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो गए हैं. बिहार सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद भी दिया गया है.

बड़े नेताओं को भेजा जा रहा निमंत्रण: पटना के कर्पूरी सभागार में होने वाली बैठक के लिए तैयारी शुरू हो गई है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों और सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को निमंत्रण भेजा जा रहा है. सभी सांसद और बिहार सरकार के सभी मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे.

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर लगेगी मोहर: इस बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मोहर लगेगी. इसके साथ ही आगे की रणनीति पार्टी की क्या होगी उस पर भी फैसला होगा. अगले 3 साल के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश रहेंगे इस पर मुहर लगेगी.

पटना: जदयू सांगठनिक चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लटका हुआ था. लेकिन अब 21 जून को नीतीश कुमार ने बैठक बुला ली है. मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश पहली बार बैठक करने जा रहे हैं. दो दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है.

10:00 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक

10:30 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक

11:45 बजे से नवनिर्वाचित राज्य परिषद की बैठक

3:00 से 4:00 तक नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक

4:00 से 5:00 के बीच खुला अधिवेशन

विलंब से बैठक होना बड़ी चुनौती: जदयू के लिए आगे की राह आसान नहीं है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक मार्च में सांगठनिक चुनाव संपन्न होने के बाद ही हो जाना चाहिए था. लेकिन यह काफी विलंब से हुआ है. इस देरी के बीच कई समीकरण बदल चुके हैं.

बिहार में पकड़ बनाए रखने का संकट: नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके हैं. ऐसे में जदयू के लिए बिहार में अपनी पकड़ बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है. इसलिए निशांत को राजनीति में लाया गया है. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक निशांत के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी.

नेताओं के साथ निशांत कुमार (JDU X)

सत्ता का बदल चुका है समीकरण: बिहार में सत्ता समीकरण अब पूरी तरह बदल गया है. मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के पास है. ऐसे में जदयू को एकजुट बनाए रखने की भी बड़ी चुनौती है. सहयोगी दल के मजबूत होने से जदयू पर दबाव बढ़ा है.

राष्ट्रीय पार्टी का सपना अब तक अधूरा: जदयू का विस्तार बिहार के बाहर नहीं हो रहा है. राष्ट्रीय पार्टी बनाने का नीतीश कुमार का सपना अब तक अधूरा है. तो इस चैलेंज को भी एक बार फिर से लिया जाएगा. अगले साल कई राज्यों में चुनाव है तो जदयू की उसमें क्या भूमिका होगी उस पर भी मंथन होगा.

फैसले सुनाने की भी होगी तैयारी: इस बैठक में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने और राज्यसभा जाने की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले की भी जानकारी दी जाएगी. आगे जदयू की क्या रणनीति होगी उस पर भी विस्तृत चर्चा होगी.

नीतीश कुमार (JDU X)

नीतीश के अलावा कौन लेगा फैसले: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है कि जदयू का जो भी जनाधार है वह बिहार में ही है. नीतीश कुमार से ही जदयू की पहचान है. लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है. वह सिर्फ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बचे हैं.

त्रिमूर्ति के हाथ में है कमान: एक्सपर्ट के मुताबिक जदयू के बड़े फैसले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ही ले रहे हैं. यह बात अब किसी से छिपी नहीं है. ऐसे में नई व्यवस्था पर सबकी नजर है.

निशांत को डिसीजन पावर मिलना जरूरी: प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है कि जदयू को जिंदा बनाए रखने के लिए निशांत को जरूर लाया गया है. लेकिन पार्टी को निशांत पर भरोसा भी करना होगा. निशांत के पास डिसीजन लेने का पावर भी होना चाहिए तभी वह सफल हो पाएंगे.

उमेश कुशवाहा के साथ निशांत कुमार (JDU X)

"जदयू में निशांत को अपनी नई टीम भी तैयार करनी होगी. नीतीश कुमार के बिना जदयू को कैसे आगे एकजुट रखना है और बचाए रखना है यह सबसे बड़ी चुनौती है. अभी जरूर नीतीश कुमार चेहरा है लेकिन यह कब तक रहेंगे यह भी एक बड़ा सवाल है." -प्रो. रणधीर कुमार, विशेषज्ञ

कार्यकारिणी से जाएगा बड़ा संदेश: इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो महत्वपूर्ण है. पहले से तय एजेंडा पर ही चर्चा होगी. लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश जरूर होगी कि निशांत अब आगे की कमान जदयू की संभालेंगे. यानी जदयू का आने वाला बॉस निशांत कुमार ही होंगे.

सिर्फ तीन राज्यों तक सीमित है दायरा: जदयू का मुख्य आधार बिहार में है और पिछले 20 सालों से जदयू सत्ता में है. बिहार के अलावा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जदयू को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है. लेकिन नीतीश का इसे राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना अब तक अधूरा है.

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