JDU के नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

नरेंद्र नारायण यादव को शपथ दिलाते राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ( ETV Bharat )