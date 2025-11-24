JDU के नरेंद्र नारायण यादव बने बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ
बिहार विधानसभा में विधायक जल्द ही शपथ ग्रहण करेंगे. राज्यपाल ने नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलायी. पढ़ें खबर
Published : November 24, 2025 at 8:02 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर का चयन कर लिया गया है. जेडीयू के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई है. जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव में जीते हुये विधायकों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलायी है.
जल्द जीते हुए MLA लेंगे शपथ : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. जिसमें विधानसभा सत्र पर मुहर लगेगी. अभी छोटा सत्र बुलाया जा सकता है, जिसमें विधायकों को शपथ दिलायी जाएगी और विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा. विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव को बनाया गया है.
कौन हैं नरेंद्र नारायण यादव? : नरेंद्र नारायण यादव पिछली सरकार में विधानसभा में उपाध्यक्ष बनाए गए थे. उससे पहले बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा जिले के आलमगंज विधानसभा से लगातार चुनाव जीते रहे हैं. इस बार के चुनाव में भी जीत हासिल की है. जदयू के मधेपुरा में कद्दावर नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार के खास भी हैं. 2025 विधानसभा चुनाव में आठवीं बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं.
प्रोटेम स्पीकर क्यों चुना जाता है? : विधानसभा की पहली बैठक के लिए प्रथम स्पीकर का चयन किया जाता है. विधायकों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में होता है. विधानसभा में अस्थाई विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर का काम समाप्त हो जाता है. प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में सबसे उम्रदराज विधायक को बनाया जाता है.
विधानसभा अध्यक्ष को लेकर संशय : अभी तक बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष को लेकर पर्दा नहीं उठा है. कहा जा रहा है कि गया टाउन से लगातार जीत दर्ज करने वाले प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा सकता है. वैसे नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में वह मंत्री पद की शपथ नहीं लिए. ऐसे में इस बात को और बल मिलता है.
NDA को प्रचंड बहुमत : दरअसल, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है. बीजेपी भले ही बड़ी पार्टी बनी है, पर जेडीयू ने बड़ा कमबैक किया है. ऐसे में कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियां विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अपनी दावेदारी कर रही हैं, हालांकि यह बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई पड़ रही है.
ये भी पढ़ें :-
स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी