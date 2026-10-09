'बिहार में नीतीश नाम केवलम', संजय झा ने कर दिया बड़ा ऐलान
संजय झा ने बड़ी घोषणा की. कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर ही पार्टी के सभी कार्यक्रम आगे आयोजित किए जाएंगे. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 9, 2026 at 3:09 PM IST
पटना : जेडीयू में अंदरखाने भले 'भगावत की बू' आती हो, पर जब बात नीतीश कुमार की होती है, तब सभी के स्वर एक हो जाते हैं. जेडीयू को पता है अगर आगे बढ़ना है तो 'बिहार में नीतीश नाम केवलम' के मंत्र पर ही हो सकता है. शुक्रवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ी घोषणा कर दी.
''आगे से जेडीयू का जो भी कार्यक्रम होगा, वह नीतीश कुमार के नाम पर ही होगा. नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए 20 साल किया है और जिस तरीके की उनकी कार्य प्रणाली रही है. पार्टी उन्हीं की है तो अब जो भी कार्यक्रम होंगे वह नीतीश कुमार के नाम से ही आगे आयोजित किए जाएंगे.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू
फरक्का जलसंधि को लेकर संवाद
दरअसल, फरक्का जलसंधि के खिलाफ जेडीयू की ओर से पूरे बिहार में नीतीश संवाद अभियान चलाया जा रहा है. गंगा किनारे के 12 जिलों में कार्यक्रम होना है. पहले चरण के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दूसरे चरण का कार्यक्रम अभी चल रहा है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा के नेतृत्व में यह चल रहा है.
आज पटना जेडीयू कार्यालय मे कार्यक्रम किया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी शामिल हुये. हालांकि कुछ ही देर में निकल गए. इस मौके पर संजय झा ने फरक्का जलसंधि को लेकर अपनी बात कही. साथ ही बड़ी घोषणा भी की.
सभी 8 उम्मीदवारों की होगी जीत
वहीं बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर नीरज कुमार और अनंत सिंह विवाद के बाद भी संजय झा ने कहा कि हमारे जो आठ उम्मीदवार हैं वे सभी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे. हम लोग एकजुट होकर उनका चुनाव जीतेंगे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक है.
'निशांत JDU के भविष्य'
संजय झा ने निशांत की भी तारीफ की. कहा कि निशांत के बारे में लोगों को पहले जानकारी नहीं थी. पार्टी के कुछ लोग ही जानते थे. जिनके पिता 20 साल तक मुख्यमंत्री हों, उनके बेटे के बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो और सादगी के साथ जिंदगी जीते हो, ऐसा बिरले होता है. एक बार फिर से उन्होंने निशांत को पार्टी का भविष्य बताया. नीतीश संवाद कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे.
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