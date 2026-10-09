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'बिहार में नीतीश नाम केवलम', संजय झा ने कर दिया बड़ा ऐलान

नीतीश कुमार, संजय झा, उमेश कुशवाहा ( ETV Bharat )

पटना : जेडीयू में अंदरखाने भले 'भगावत की बू' आती हो, पर जब बात नीतीश कुमार की होती है, तब सभी के स्वर एक हो जाते हैं. जेडीयू को पता है अगर आगे बढ़ना है तो 'बिहार में नीतीश नाम केवलम' के मंत्र पर ही हो सकता है. शुक्रवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ी घोषणा कर दी.

''आगे से जेडीयू का जो भी कार्यक्रम होगा, वह नीतीश कुमार के नाम पर ही होगा. नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए 20 साल किया है और जिस तरीके की उनकी कार्य प्रणाली रही है. पार्टी उन्हीं की है तो अब जो भी कार्यक्रम होंगे वह नीतीश कुमार के नाम से ही आगे आयोजित किए जाएंगे.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जेडीयू