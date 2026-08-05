कल पीएम मोदी तो आज स्पीकर ओम बिरला से मिले नीतीश कुमार
पीएम मोदी के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले नीतीश कुमार. इस मुलाकात ने राजनीतिक अटकलें बढ़ा दी हैं. पढ़ें
Published : August 5, 2026 at 4:09 PM IST
पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में ओम बिरला से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार मुलाकात की. इससे पहले मंगलवार को नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से इन दोनों को मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं.
'लोकसभा अध्यक्ष से सौहार्दपूर्ण भेंट' : राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से शेयर करते हुए बताया कि ''संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष से सौहार्दपूर्ण भेंट हुई.'' हालांकि, मुलाकात के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के कार्यालय कक्ष में उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। @ombirlakota pic.twitter.com/003wXHgBao— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 5, 2026
मीटिंग में क्या-क्या हुआ? : पूर्व सीएम नीतीश कुमार की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब बिहार की राजनीति में हाल के घटनाक्रमों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है. राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट मान रहे हैं, वहीं इसके समय को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं.
दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी : इससे पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. उस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की अटकलें लगाई गई थीं. हालांकि, प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की उस बैठक के संबंध में भी कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी.
आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यालय कक्ष में उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। @narendramodi pic.twitter.com/LhUq77CCfb— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 4, 2026
औपचारिक और शिष्टाचार मुलाकात- जेडीयू : अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुख्यमंत्री की शिष्टाचार भेंट को भी राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है. संसद भवन में हुई इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, जेडीयू की ओर से इसे पूरी तरह औपचारिक और शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है.
बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद सियासी हलचल : बिहार में हाल ही में संपन्न बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद राज्य की राजनीति में कई तरह की हलचल देखने को मिल रही है. ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की दिल्ली में लगातार हो रही शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों पर राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की नजर बनी हुई है. फिलहाल, लोकसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार की इस भेंट को औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात के रूप में ही देखा जा रहा है.
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