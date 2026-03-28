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नीतीश कुमार के बाद बिहार में निशांत-चेतन की जोड़ी! JDU सांसद का बड़ा बयान

निशांत कुमार के सीएम बनने और चेतन आनंद के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा पर लवली आनंद ने कहा. दोनों जोड़ी विकास करेगी.

Nishant Kumar Chetan Anand
निशांत कुमार और चेतन आनंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 1:45 PM IST

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शिवहर: सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर चर्चा जारी है. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जब से जदयू में शामिल हुए हैं, तब से उनके सीएम बनने की चर्चा तेज है.

'युवाओं को मिले मौका': इस पर शिवहर से जदयू सांसद लवली आनंद ने कहा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन यह सीएम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होना चाहिए. इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल में चेतन आनंद के शामिल होने की चर्चा पर कहा कि दोनों युवा हैं. इनकी जोड़ी से बिहार और विकास करेगा.

"अब तक जदयू से मुख्यमंत्री रहे हैं. अगर पार्टी और विधायक इसे लेकर फैसला लेते हैं, तो हम साथ हैं. निशांत कुमार युवा हैं, उन्हें एक मौका मिलना चाहिए. निशांत और चेतन दोनों युवा हैं, दोनों बिहार का विकास करेंगे. लेकिन यह काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होना चाहिए." -लवली आनंद, जदयू सांसद, शिवहर

शिवहर से जदयू सांसद लवली आनंद (ETV Bharat)

नीतीश कुमार के निर्णय से जनता आहत: हालांकि, इस दौरान लवली आनंद ने यह भी कहा कि हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जल्द स्वस्थ होकर बिहार का मार्गदर्शन करें. नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का निर्णय खुद लिया है या फिर क्या हुआ है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इस निर्णय से बिहार की जनता आहत है.

'वापसी करें नीतीश कुमार': सांसद ने आगे कहा, "हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के लिए निर्णय लें. नीतीश कुमार को बिहार की ओर वापसी करनी चाहिए, ताकि राज्य का और विकास हो और बिहार बहुत आगे जाए. सीएम ने शून्य से शुरुआत कर बिहार की काया पलट दी है. इसके लिए उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा.

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