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'सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती', JDU सांसद ने कहा- लोगों के दिल में अभी भी नीतीश कुमार

जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने शपथ ग्रहण के पहले ही दिन सीएम सम्राट चौधरी को उनकी चुनौती याद दिला दी है. पढ़ें पूरी खबर..

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 15, 2026 at 2:43 PM IST

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नालंदा: बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जबकि जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव उप-मुख्यमंत्री बने हैं. शपथ ग्रहण के साथ ही नई सरकार और नए सीएम के सामने क्या चुनौतियां होंगी, इसको लेकर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं.

'जनता के दिल में हैं नीतीश': नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यह साफ दिखा कि लोगों के दिलों में आज भी नीतीश कुमार के लिए एक खास जगह और सम्मान बरकरार है. उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने पहले ही सम्राट चौधरी से कह दिया था कि उन्हें बिहार की कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी.

जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार (ETV Bharat)

सम्राट के सामने बड़ी चुनौती: जेडीयू सांसद ने कहा कि सम्राट चौधरी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो बेहतरीन काम किए हैं, उसे वे कैसे आगे ले जाते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के दिखाए विकास के रास्ते पर चलकर ही बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है.

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नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"शपथ ग्रहण समारोह देखकर लगा कि लोगों में अभी भी कुछ न कुछ जगह खाली है. सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार ने 20 साल में जो काम किया है, उस काम को देखते हुए कैसे और आगे बढ़-चढ़कर हिस्सा ये लेंगे और बिहार कैसे और विकास करे."- कौशलेंद्र कुमार, जेडीयू सांसद, नालंदा

नई सरकार को दी बधाई: हालांकि उन्होंने नई सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि यह सरकार आने वाले वक्त में अच्छा करेगी और बिहार को आगे ले जाएगी. उन्होंने कहा, 'नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जदयू कोटे से बने दोनों उपमुख्यमंत्रियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं.'

कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार?: जदयू कोटे से मात्र दो डिप्टी सीएम बनाए जाने और कैबिनेट विस्तार के सवाल पर सांसद ने कहा कि डिप्टी सीएम तो दो ही हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं. जहां तक अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण का सवाल है तो फिलहाल गठबंधन के बड़े और शीर्ष नेता बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं. यही कारण है कि अब मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार 4 मई के बाद ही किया जाएगा.

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सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण (ETV Bharat)

नीतीश पर क्या बोले?: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने के सवाल पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे और केंद्र की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे. उनके इस कदम से निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए गठबंधन को और अधिक मजबूती मिलेगी.

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