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नीतीश कुमार के इस सांसद की चली जाएगी सदस्यता! JDU ने शुरू की कार्रवाई

नीतीश कुमार के सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता जा सकती है. जदयू सांसद दिलेश्वर कामत ने लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

JDU MP Giridhari Yadav
सांसद गिरिधारी यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 25, 2026 at 12:40 PM IST

4 Min Read
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बांका: बिहार के बांका से जदयू सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खतरे में है. जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने गिरिधारी यादव की सदस्यता रद्द करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में यह कार्रवाई की जा रही है, जिससे राज्य की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है.

सांसद पर पार्टी विरोधी होने का आरोप: सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने लोकसभा स्पीकर को आवेदन दिया है. बांका सांसद गिरिधारी यादव की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है. पार्टी इसे अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया कड़ा कदम मान रही है. सांसद दिलेश्वर ने बताया कि गिरिधारी यादव ने पार्टी लाइन से अलग जाकर बयान दिया था. इसके अलावे विधानसभा चुनाव में अपने बेटे चाणक प्रकाश रंजन के लिए राजद से टिकट लिए.

"पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे के लिए राजद से टिकट लिया था और उसके पक्ष में कैंपेन भी किया था. उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया. इसी वजह से पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है. इसी आधार पर लोकसभा स्पीकर को एक्शन लेने की रिक्वेस्ट दी गई है." -दिलेश्वर कामत, लोकसभा सांसद, सुपौल

एसआईआर के खिलाफ बयान: दरअसल, विवाद उस समय गहराया जब गिरिधारी यादव ने एसआईआर से जुड़े एक अहम फैसले पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर टिप्पणी की. इन्होंने फैसले को 'तुगलकी फरमान' बताते हुए जल्दबाजी में लिया गया गलत कदम करार दिया था. इनके इस बयान को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया और इसे अनुशासनहीनता माना.

सीएम के कार्यक्रम से गायब: राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गिरिधारी यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ती चली गई. 17 मार्च को मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान बांका में आयोजित कार्यक्रम में भी गिरिधारी यादव की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गया था.

पार्टी ने जारी किया था नोटिस: बताया जाता है कि इससे पहले पार्टी की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था. सांसद ने कहा था कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला था. हालांकि अब मामला केवल नोटिस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सीधे उनकी संसदीय सदस्यता पर संकट खड़ा हो गया है.

अध्यक्ष विचार करेंगे-ललन सिंह: इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि यह फैसला हमने नहीं लिया है. हमारे संसदीय नेता दिलेश्वर कामत ने आवेदन दिया है. अब इसपर पार्टी के अध्यक्ष विचार करेंगे. ललन सिंह ने भी बताया कि उन्होंने (गिरिधारी यादव) विधानसभा के चुनाव में अपने लड़के को RJD के टिकट पर चुनाव लड़ाया था. खुद चुनाव प्रचार में वह लगे रहे.

'बेटे को राजद से चुनाव लड़ाया': JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि लोकसभा में हमारी पार्टी के नेता दिलेश्वर कामत ने स्पीकर को नोटिस दिया है. चुनाव के दौरान भी उनके (गिरिधारी यादव) के बेटे ने RJD की ओर से उसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जहां से वे सांसद हैं. उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया. संजय झा ने कहा कि यह साफ तौर पर अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ने की बात है.

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