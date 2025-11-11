ETV Bharat / state

'वोट देकर देश के विकास में सहभागी बनें', परिवार संग मतदान करने पहुंचे JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर

सीतामढ़ी : बिहार में सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी परिवार के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान मताधिकार का इस्तेमाल किया. देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी विधानसभा के डुमरा बूथ संख्या 200 पर पहुंचे. इस दौरान जेडीयू सांसद ने आम लोगों से भी घर से निकलकर अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील की.

''मैं देश का एक नागरिक हूं सौभाग्य से शिक्षित भी हूं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया हूं. अपने देश के विकास में, अपने प्रदेश के विकास में सहभागी बनना चाहता हूं इसके कारण वोटिंग की है. मेरी अपील है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर दें. देश के विकास और प्रगति में सहभागी बनें.''- देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू सांसद

देवेश चंद्र ठाकुर का बयान (ETV Bharat)

परिवार संग पहुंचे सांसद : जेडीयू सांसद आम लोगों के साथ लाइन में खड़े दिखाई पड़े. अपनी बारी का इंतजार किया. फिर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है. जिला प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो.

सीतामढ़ी में 8 सीटें : दरअसल, दूसरे चरण के मतदान के तहत जिले की आठ सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इसमें बेलसंड, बथनाहा (SC), परिहार, सुरसंड, रीगा, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर और बाजपट्टी विधानसभा शामिल हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था. वहीं दो सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी. इस बार भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है.