ETV Bharat / state

'वोट देकर देश के विकास में सहभागी बनें', परिवार संग मतदान करने पहुंचे JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर

बिहार में दूसरे चरण के मतदान के तहत सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद ने परिवार संग वोट डाला. साथ ही अपील भी की. पढ़ें आगे

Devesh chandra thakur
देवेश चंद्र ठाकुर पत्नी संग पहुंचे मतदान करने (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 11:24 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतामढ़ी : बिहार में सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी परिवार के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान मताधिकार का इस्तेमाल किया. देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी विधानसभा के डुमरा बूथ संख्या 200 पर पहुंचे. इस दौरान जेडीयू सांसद ने आम लोगों से भी घर से निकलकर अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील की.

''मैं देश का एक नागरिक हूं सौभाग्य से शिक्षित भी हूं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया हूं. अपने देश के विकास में, अपने प्रदेश के विकास में सहभागी बनना चाहता हूं इसके कारण वोटिंग की है. मेरी अपील है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर दें. देश के विकास और प्रगति में सहभागी बनें.''- देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू सांसद

देवेश चंद्र ठाकुर का बयान (ETV Bharat)

परिवार संग पहुंचे सांसद : जेडीयू सांसद आम लोगों के साथ लाइन में खड़े दिखाई पड़े. अपनी बारी का इंतजार किया. फिर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है. जिला प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो.

सीतामढ़ी में 8 सीटें : दरअसल, दूसरे चरण के मतदान के तहत जिले की आठ सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इसमें बेलसंड, बथनाहा (SC), परिहार, सुरसंड, रीगा, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर और बाजपट्टी विधानसभा शामिल हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था. वहीं दो सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी. इस बार भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है.

Devesh chandra thakur
वोटिंग करने के बाद निशान दिखाते सांसद (ETV Bharat)

बिहार में 122 सीटों पर मतदान : दरअसल, बिहार विधानसभा 2025 के तहत दूसरे और अंतिम चरण में कुल 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है. कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है. मतदाता भी कतार में खड़े होकर जमकर वोटिंग कर रहे हैं. 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा कि आखिर लोगों ने किसपर अपना भरोसा जताया है.

Devesh chandra thakur
पत्रकारों से बात करते हुए (ETV Bharat)

दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख : इसके अलावा देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर भी खेद प्रकट किया. कहा कि बहुत ही दुखद घटना है. जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है. मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द दोषियों को चिन्हित करके पकड़ने का काम करेगी.

ये भी पढ़ें :-

जीतन राम मांझी बोले- 'इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती, जमकर करें मतदान'

'विकास के नाम पर देंगे वोट', खनेटा गांव के वोटर बोले, 'पहले मतदान,फिर काम.. बाद में जलपान'

Last Updated : November 11, 2025 at 1:15 PM IST

TAGGED:

SITAMARHI ASSEMBLY SEAT 2025
देवेश चंद्र ठाकुर
सीतमढ़ी में मतदान
BIHAR SECOND PHASE VOTING
BIHAR ELECTION 2025
DEVESH CHANDRA THAKUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार, जानिए हर एक डिटेल

जाति की गाड़ी से सत्ता का सफर! दूसरे फेज में कई सीटों पर एक ही बिरादरी के उम्मीदवार

दूसरे चरण के चुनाव में कई उम्मीदवार अरबपति, आसमान छू रहा दौलतमंद प्रत्याशियों का ग्राफ

दूसरे चरण में हर तीसरा कैंडिडेट दागी, चौंका देगी ये रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.