'वोट देकर देश के विकास में सहभागी बनें', परिवार संग मतदान करने पहुंचे JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर
बिहार में दूसरे चरण के मतदान के तहत सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद ने परिवार संग वोट डाला. साथ ही अपील भी की. पढ़ें आगे
Published : November 11, 2025 at 11:24 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 1:15 PM IST
सीतामढ़ी : बिहार में सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपनी परिवार के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान मताधिकार का इस्तेमाल किया. देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी विधानसभा के डुमरा बूथ संख्या 200 पर पहुंचे. इस दौरान जेडीयू सांसद ने आम लोगों से भी घर से निकलकर अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील की.
''मैं देश का एक नागरिक हूं सौभाग्य से शिक्षित भी हूं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया हूं. अपने देश के विकास में, अपने प्रदेश के विकास में सहभागी बनना चाहता हूं इसके कारण वोटिंग की है. मेरी अपील है कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोट जरूर दें. देश के विकास और प्रगति में सहभागी बनें.''- देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू सांसद
परिवार संग पहुंचे सांसद : जेडीयू सांसद आम लोगों के साथ लाइन में खड़े दिखाई पड़े. अपनी बारी का इंतजार किया. फिर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है. जिला प्रशासन के द्वारा मतदान केंद्रों पर भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो.
सीतामढ़ी में 8 सीटें : दरअसल, दूसरे चरण के मतदान के तहत जिले की आठ सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इसमें बेलसंड, बथनाहा (SC), परिहार, सुरसंड, रीगा, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर और बाजपट्टी विधानसभा शामिल हैं. 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था. वहीं दो सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी. इस बार भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है.
बिहार में 122 सीटों पर मतदान : दरअसल, बिहार विधानसभा 2025 के तहत दूसरे और अंतिम चरण में कुल 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है. कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है. मतदाता भी कतार में खड़े होकर जमकर वोटिंग कर रहे हैं. 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा कि आखिर लोगों ने किसपर अपना भरोसा जताया है.
दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख : इसके अलावा देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर भी खेद प्रकट किया. कहा कि बहुत ही दुखद घटना है. जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है. मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द दोषियों को चिन्हित करके पकड़ने का काम करेगी.
ये भी पढ़ें :-
जीतन राम मांझी बोले- 'इससे अच्छी सरकार नहीं हो सकती, जमकर करें मतदान'
'विकास के नाम पर देंगे वोट', खनेटा गांव के वोटर बोले, 'पहले मतदान,फिर काम.. बाद में जलपान'