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कार को जहाज पर चढ़ाने से रोका तो भड़क गए JDU सांसद अजय मंडल

भागलपुर सांसद अंजय मंडल नाराज ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में गंगा पार जाने के लिए संचालित जहाज सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में है. इस बार मामला किसी आम यात्री की शिकायत से नहीं, बल्कि स्थानीय जेडीयू सांसद अजय मंडल की गाड़ी को जहाज पर चढ़ाने से रोकने के बाद सामने आया है. बीती रात घोघा घाट पर सांसद अजय मंडल अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे थे. उन्होंने अपनी गाड़ी जहाज पर चढ़वाने का प्रयास किया लेकिन जहाज के कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया.

कार को जहाज पर चढ़ाने से रोका

कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि शाम पांच बजे के बाद जहाज का संचालन नहीं किया जा सकता है. जेडीयू सांसद की ओर से उनको मनाने की काफी कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी. इसके बाद अजय मंडल ने अपनी गाड़ी जहाज से नीचे उतरवा ली लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. इसी दौरान नवगछिया की तरफ से एक दूसरा जहाज आता दिखाई दिया. जहाज के घाट पर पहुंचने के बाद उसमें एक कार भी मौजूद थी.

कार को जहाज पर चढ़ाने से रोकने पर भड़के अजय मंडल (ETV Bharat) भड़क गए जेडीयू सांसद

भागलपुर सांसद अजय मंडल ने इस कार को जहाज से उतारने पर आपत्ति जताई. उनका सवाल था कि जब कर्मचारियों ने शाम पांच बजे के बाद जहाज का परिचालन बंद होने की बात कहकर उनकी गाड़ी को चढ़ाने से रोक दिया तो फिर दूसरे जहाज से कार को कैसे पार कराया जा रहा है? क्या 5 बजे के बाद यात्रियों और वाहनों के लिए अलग-अलग नियम लागू किए जा रहे हैं? क्या बोले अजय मंडल?

इसी सवाल को लेकर सांसद ने औद्योगिक थाना की पुलिस से हस्तक्षेप करने को कहा. पुलिस से कहकर कार को जहाज पर ही रुकवा दिया गया. सांसद ने जहाज संचालक के खिलाफ सुबह आवेदन देने की बात कही. साथ ही उन्होंने इस मामले की मौखिक शिकायत डीसीसी से भी की. इस पूरे मामले पर सांसद अजय मंडल ने बताया कि उन्हें लगातार लोगों की शिकायत मिल रही थी. इसी को लेकर वह वहां पहुंचे थे. भड़क गए जेडीयू सांसद अजय मंडल (ETV Bharat) "शिकायत यह थी कि शाम पांच बजे के बाद यात्रियों को जहाज से गंगा पार नहीं कराया जाता लेकिन वाहनों को पार कराने का काम जारी रहता है. इसी शिकायत की सच्चाई जानने के लिए हम मौके पर पहुंचे थे. हम बिना सायरन वाली गाड़ी से सादे तरीके से जांच करने पहुंचे थे. अपनी पहचान और पद का इस्तेमाल किए बिना व्यवस्था को समझने की कोशिश की. गाड़ी में ही बैठे रहे और मौके की स्थिति देख रहे थे. सच्चाई सबके सामने है."- अजय मंडल, जेडीयू सांसद, भागलपुर