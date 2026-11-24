कार को जहाज पर चढ़ाने से रोका तो भड़क गए JDU सांसद अजय मंडल
Bhagalpur MP Ajay Mandal Angry: भागलपुर में अजय मंडल की गाड़ी को जहाज पर चढ़ाने से रोका तो सांसद भड़क उठे. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार
Published : November 24, 2026 at 1:38 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर में गंगा पार जाने के लिए संचालित जहाज सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में है. इस बार मामला किसी आम यात्री की शिकायत से नहीं, बल्कि स्थानीय जेडीयू सांसद अजय मंडल की गाड़ी को जहाज पर चढ़ाने से रोकने के बाद सामने आया है. बीती रात घोघा घाट पर सांसद अजय मंडल अपनी गाड़ी लेकर पहुंचे थे. उन्होंने अपनी गाड़ी जहाज पर चढ़वाने का प्रयास किया लेकिन जहाज के कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया.
कार को जहाज पर चढ़ाने से रोका
कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि शाम पांच बजे के बाद जहाज का संचालन नहीं किया जा सकता है. जेडीयू सांसद की ओर से उनको मनाने की काफी कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी. इसके बाद अजय मंडल ने अपनी गाड़ी जहाज से नीचे उतरवा ली लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. इसी दौरान नवगछिया की तरफ से एक दूसरा जहाज आता दिखाई दिया. जहाज के घाट पर पहुंचने के बाद उसमें एक कार भी मौजूद थी.
भड़क गए जेडीयू सांसद
भागलपुर सांसद अजय मंडल ने इस कार को जहाज से उतारने पर आपत्ति जताई. उनका सवाल था कि जब कर्मचारियों ने शाम पांच बजे के बाद जहाज का परिचालन बंद होने की बात कहकर उनकी गाड़ी को चढ़ाने से रोक दिया तो फिर दूसरे जहाज से कार को कैसे पार कराया जा रहा है? क्या 5 बजे के बाद यात्रियों और वाहनों के लिए अलग-अलग नियम लागू किए जा रहे हैं?
क्या बोले अजय मंडल?
इसी सवाल को लेकर सांसद ने औद्योगिक थाना की पुलिस से हस्तक्षेप करने को कहा. पुलिस से कहकर कार को जहाज पर ही रुकवा दिया गया. सांसद ने जहाज संचालक के खिलाफ सुबह आवेदन देने की बात कही. साथ ही उन्होंने इस मामले की मौखिक शिकायत डीसीसी से भी की. इस पूरे मामले पर सांसद अजय मंडल ने बताया कि उन्हें लगातार लोगों की शिकायत मिल रही थी. इसी को लेकर वह वहां पहुंचे थे.
"शिकायत यह थी कि शाम पांच बजे के बाद यात्रियों को जहाज से गंगा पार नहीं कराया जाता लेकिन वाहनों को पार कराने का काम जारी रहता है. इसी शिकायत की सच्चाई जानने के लिए हम मौके पर पहुंचे थे. हम बिना सायरन वाली गाड़ी से सादे तरीके से जांच करने पहुंचे थे. अपनी पहचान और पद का इस्तेमाल किए बिना व्यवस्था को समझने की कोशिश की. गाड़ी में ही बैठे रहे और मौके की स्थिति देख रहे थे. सच्चाई सबके सामने है."- अजय मंडल, जेडीयू सांसद, भागलपुर
कहां जा रहे थे सांसद?
हालांकि, इस घटनाक्रम के साथ एक दूसरा पहलू भी चर्चा में रहा. गंगा पार धहररा गांव में जदयू कार्यकर्ता छोटे लाल सिंह के छोटे भाई अगम आनंद की शादी के बाद बहुभोज का आयोजन था. इस कार्यक्रम में सांसद अजय मंडल को भी शामिल होना था. ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल सहित अन्य नेता भोज से लौट चुके थे, जबकि सांसद का इंतजार किया जा रहा था.
ऐसे में सांसद की गाड़ी को जहाज पर रोके जाने के बाद उनके कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होने लगी कि वह कार्यकर्ता के घर आयोजित भोज में जा रहे थे या जहाज सेवा की शिकायत की जांच करने पहुंचे थे. इस पर सांसद का कहना था कि वह भोज में शामिल होने नहीं जा रहे थे, बल्कि लोगों की शिकायत की जांच करने निकले थे. उनके अनुसार मौके पर जो स्थिति सामने आई, उससे शिकायत की पुष्टि हुई.
भागलपुर सांसद ने कहा, 'घटना ने गंगा पार आने-जाने वाले यात्रियों के लिए जहाज सेवा के संचालन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर निर्धारित समय के बाद जहाज सेवा बंद हो जाती है, तो फिर उसी समय दूसरे जहाज से वाहनों को पार कराने की अनुमति कैसे दी जा रही थी? क्या परिचालन के लिए कोई स्पष्ट समय-सीमा और समान नियम हैं? और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी?'
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