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कौन हैं रामवचन राय? जिनको नीतीश कुमार ने बनाया बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति

रामवचन राय बने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आखिरकार सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. एनडीए ने यह बड़ा फैसला लिया है. समझौते के फॉर्मूले के तहत जेडीयू को सभापति का पद मिल गया है. उपसभापति रामवचन राय ने कार्यकारी सभापति के तौर पर पद संभाल लिया है.