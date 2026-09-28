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कौन हैं रामवचन राय? जिनको नीतीश कुमार ने बनाया बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति

बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह की जगह जेडीयू के रामवचन राय को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति बनाया गया है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

Ram Bachan Roy
रामवचन राय बने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 6:38 PM IST

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पटना: बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आखिरकार सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. एनडीए ने यह बड़ा फैसला लिया है. समझौते के फॉर्मूले के तहत जेडीयू को सभापति का पद मिल गया है. उपसभापति रामवचन राय ने कार्यकारी सभापति के तौर पर पद संभाल लिया है.

अवधेश नारायण सिंह का इस्तीफा
सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कुर्सी छोड़ते हुए कहा, 'मुझे पार्टी का फैसला मंजूर है. किसी तरह का कोई गिला-शिकवा नहीं है. चार बार पार्टी ने मुझे सभापति बनाया है. अब आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे निभाऊंगा.'

अवधेश नारायण सिंह की जगह रामवचन राय को जिम्मेदारी (ETV Bharat)

रामवचन राय ने संभाली कुर्सी
वहीं, अवधेश नारायण सिंह के इस्तीफे के तुरंत बाद रामवचन राय ने कार्यकारी सभापति के तौर पर पद संभाल लिया. इस दौरान उन्होंने अवधेश नारायण सिंह की तारीफ की और कहा कि इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के निभाने का प्रयास करेंगे.

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अवधेश नारायण सिंह के साथ रामवचन राय (ETV Bharat)

"मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलती है, मैं उस पर काम करता हूं. मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. अवधेश नारायण सिंह जी के साथ पुराना संबंध रहा है. मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं."- रामवचन राय, कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद

कौन हैं रामवचन राय?
उप-सभापति रह चुके रामवचन राय जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद हैं. 83 वर्षीय रामवचन को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है. हालांकि वह पहले आरजेडी में थे. लालू यादव ने सबसे पहले 2004 में एमएलसी बनाया था. 2011 में जेडीयू से विधान पार्षद बने और फिर उप-सभापति की जिम्मेदारी मिली. उनका मौजूदा कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है.

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नीतीश कुमार के साथ रामवचन राय (ETV Bharat)

क्यों हुआ बदलाव?
जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच पहले से समझौता है कि यदि बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है तो जेडीयू को विधान परिषद के सभापति की कुर्सी मिलेगी. हालांकि नीतीश कुमार से अवधेश नारायण सिंह की नजदीकी होने के कारण वह विधान परिषद के सभापति बने रहे. अब जेडीयू ने इस पद पर अपना दावा जताया और आखिरकार रामवचन राय को ये पद मिल गया.

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