'सवाल ही पैदा नहीं होता..' जेडीयू MLC नीरज कुमार का ललन सिंह से बधाई लेने से इंकार
एमएलसी चुनाव जीतने वाले नीरज कुमार ने अपने रुख से साफ कर दिया है कि वह ललन सिंह से बधाई नहीं लेंगे. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 29, 2026 at 1:30 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. पटना स्नातक सीट से तमाम विरोध के बावजूद जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार जीत चुके हैं. वह लगातार शीर्ष नेताओं से मिलकर आभार जता रहे हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को लेकर उनका रुख अभी भी तल्ख है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 'बदला' जरूर लूंगा.
संजय झा से मिले नीरज कुमार
असल में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद नीरज कुमार अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं आशीर्वाद ले रहे हैं. पूर्व सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर जाकर मुलाकात की और मिठाई खाया.
संजय झा की तारीफ, ललन सिंह पर हमला
वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने संजय झा की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि संजय झा मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे. प्रत्येक दिन चुनाव को लेकर रिपोर्टिंग लेते रहे. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी निर्देश देते रहे. नीतीश कुमार और निशांत कुमार के साथ संजय झा की भूमिका की जमकर तारीफ की लेकिन ललन सिंह को लेकर जो बयान दिया है, उससे पार्टी के अंदर गुटबाजी साफ दिख रही है.
'ललन सिंह से बधाई नहीं लूंगा'
नीरज कुमार ने कड़े लहजे में कहा कि ललन सिंह से मिलने नहीं जाएंगे. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि आखिर उनका गुनाह क्या था. किस गुनाह के कारण उनको इस विधान परिषद चुनाव में परेशानी झेलनी पड़ी?
"सवाल ही पैदा नहीं होता है. चूकि इसलिए ये सवाल पैदा नहीं होता है कि पूरे चुनावी प्रकरण में मेरा क्या गुनाह है, आखिर मेरा कोई गुनाह तो होगा? क्या गुनाह आखिर है, आखिर क्यों चुनाव में मुझे परेशानी झेलना पड़ा?"- नीरज कुमार, जेडीयू विधान पार्षद, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
ललन सिंह से बदला लेंगे?
नीरज कुमार ने बदला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन ये जता दिया कि छोड़ेंगे नहीं. उन्होंने कहा, 'मेरे मां-पिता और पुरखों ने हमको यही आशीष दिया है कि अगर कोई भी कर्ज लेना बेटा तो कर्ज लौटा देना. इस कर्ज को राजनीतिक कर्ज को तो मैं सूद समेत लौटा दूंगा.'
ललन सिंह से नाराजगी की वजह?
दरअसल, केंद्रीय मंत्री और पूर्व जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एमएलसी चुनाव से इस बार पूरी तरह से दूरी बनाकर रखी थी. प्रचार में भी नहीं गए. वहीं, अनंत सिंह के विरोध पर भी कहा था कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है. ऐसे में नीरज के आज बयान के बाद साफ है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. आने वाले समय में विवाद और बढ़ सकता है.
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