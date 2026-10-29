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'सवाल ही पैदा नहीं होता..' जेडीयू MLC नीरज कुमार का ललन सिंह से बधाई लेने से इंकार

ललन सिंह पर नीरज कुमार हमलावर ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. पटना स्नातक सीट से तमाम विरोध के बावजूद जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार जीत चुके हैं. वह लगातार शीर्ष नेताओं से मिलकर आभार जता रहे हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को लेकर उनका रुख अभी भी तल्ख है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि 'बदला' जरूर लूंगा.

संजय झा से मिले नीरज कुमार

असल में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद नीरज कुमार अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं आशीर्वाद ले रहे हैं. पूर्व सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर जाकर मुलाकात की और मिठाई खाया.