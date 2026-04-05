बिहार के विकास पर तेजस्वी यादव ने दी बहस की चुनौती, JDU ने कहा- जगह और समय तय कर लीजिए
बिहार के विकास पर तेजस्वी यादव से बहस के लिए जेडीयू तैयार है. प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, 'जहां भी चाहें, बहस कर लें.'
Published : April 5, 2026 at 2:10 PM IST
पटना: बिहार के विकास, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और जनता दल यूनाइटेड के नेता आमने-सामने हैं. केरल में चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष लगातार नीतीश सरकार की नाकामी गिना रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहें. हालाकि अब सत्ता पक्ष ने उन पर पलटवार किया है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार के विकास को लेकर उनको बहस करने की चुनौती दी है.
तेजस्वी का सरकार पर आरोप: तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि विकास के हर मामले में बिहार देश के सबसे निचले पायदान पर है. वहीं अपराध, पलायन, भ्रष्टाचार जैसे मामलों में बिहार देश में अव्वल है. अब एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार फिर 32 पॉइंट के माध्यम से बिहार के पिछड़ेपन और भ्रष्टाचार शराबबंदी के बाद भी खुलेआम बिक रही शराब जैसे विषयों पर सरकार को गिरने की कोशिश की है. उन्होंने मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार के विकास के दावे पर बहस कर लें.
👉 देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) April 5, 2026
👉 देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है।
👉 देश में सबसे कम किसानों की आय बिहार की है।
👉 देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में है।
👉 देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति उपभोग बिहार में है।
👉 देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति…
"अगर मुख्यमंत्री, दो-दो उपमुख्यमंत्री में नैतिक साहस और योग्यता है तो बिहार की प्रगति व बेहतरी के लिए इस यथार्थ और सरकार के अपने ही आंकड़ों व तथ्यों पर मुझसे जब चाहे, जहा चाहे, जैसे चाहे सार्वजनिक बहस कर सकते हैं. अब आंख-कान और दिमाग खोलकर इन तथ्यों पर गौर फरमाइए"- तेजस्वी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल
तेजस्वी पर जेडीयू का पलटवार: मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि देर क्यों कर रहे हैं? समय और जगह तय करें. शराबबंदी पर भी बहस करेंगे, यह सवाल भी पूछेंगे कि दारू की कंपनियों से राजनीतिक चंदा क्यों लिया. अपराध पर ही बहस करेंगे की कौन सी घटना पर कार्रवाई नहीं हुई या फिर रीतलाल मॉडल चलाना चाहते हैं. इस पर भी चर्चा करेंगे की वी निर्माण के क्षेत्र में देश ही नहीं एशिया में हम किस मामले में नंबर वन है?
जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि आपदा के समय तेजस्वी यादव ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को किस हाल में छोड़ रखा था? राघोपुर आपका निर्वाचन क्षेत्र है तो वहां के विकास का काम आप बता दीजिए, हम सरकार के विकास का काम बता देंगे.
"तेजस्वी जी कर लीजिए बहस. मर्जी करें तो जहां आपने डांस किया है कानून के राज में रात में गंगा पथ पर वहीं पर बहस कर लीजिए या फिर महुआ बाग के खुला जगह में या कौटिल्य नगर में इन तीन स्थानों में से जहां भी चाहे बहस कर लें लेकिन शर्त यही है कि बहस में मौजूद रहेंगे."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू
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