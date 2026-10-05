'N से नीतीश, निशांत और मेरा भी नाम' JDU कैंडिडेट नीरज कुमार का अनंत सिंह को बड़ा संदेश
नीरज कुमार ने नीतीश-निशांत के साथ खुद को जोड़ते हुए 'तीन का पर्याय' बताया. कहा, तीनों के नाम N से शुरू होता है.
Published : October 5, 2026 at 2:24 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की जिन 8 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनमें पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सबसे दिलचस्प हो गया है. जेडीयू के मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार के खिलाफ मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोल रखा है. हालांकि पूरी पार्टी नीरज के साथ है लेकिन चुनौती कम होती नहीं दिख रही है. इस बीच उन्होंने नीतीश कुमार और निशांत कुमार के शुरुआती अक्षर 'न' से खुद के नाम (नीरज कुमार) को जोड़ते हुए अनंत को संदेश देने की कोशिश की है.
न से नीतीश, न से नीरज
नीरज कुमार ने नामांकन से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार, निशांत कुमार और वह तन-मन-धन यानी तीन का पर्याय हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और निशांत कुमार के साथ-साथ उनका भी नाम (नीरज कुमार) भी 'न' से शुरू होता है. अंग्रेजी में N से शुरू होता है.
पटना, बिहार: जदयू MLC प्रत्याशी नीरज कुमार ने चुनाव की तैयारियों पर कहा, "तैयारी हमको करना पड़ता है? हमारे कार्यकर्ता खुद तैयार रहते हैं। तन, मन, धन। नीतीश कुमार, निशांत कुमार और संयोग से मेरा भी नाम 'न' से शुरू होता है, 'N' से ही। तो जब नीतीश कुमार जी का आशीष मिला हुआ हो, निशांत कुमार जी का प्रचार शुरू हो गया हो, तो मुकाबला तो शानदार और जानदार होगा।"— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 5, 2026
नीतीश का आशीर्वाद मिला मुझे
नीरज कुमार ने आगे कहा कि उनके सामने किसी से कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनके कार्यकर्ता ही तैयारी करते हैं और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब नीतीश कुमार का उनको आशीर्वाद मिल गया है और निशांत कुमार उनके लिए प्रचार कर रहे हैं तो चिंता किस बात की. अब चुनाव शानदार और जानदार होगा.
"तन-मन-धन तीन का पर्याय, नीतीश कुमार जी, निशांत कुमार जी और संयोग से मेरा नाम भी "न" से शुरू होता है. N से नीरज कुमार. जब नीतीश कुमार जी का आशीष मिला हुआ हो, निशांत कुमार जी का प्रचार शुरू हो गया हो तो मुकाबला तो शानदार और जानदार होगा."- नीरज कुमार, जेडीयू कैंडिडेट, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
अनुज के समर्थन में अनंत
मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के कैंडिडेट अनुज सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं. वह तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार नीरज कुमार की जमानत जब्त करवा देंगे. हालांकि अनंत को मनाने की कोशिशें जारी है लेकिन वह फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं.
अनंत-नीरज में अदावत क्यों?
असल में विवाद तो काफी पुराना है लेकिन 2015 में अनंत सिंह जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तब नीरज कुमार ने बतौर जेडीयू प्रत्याशी उनको चुनौती दी थी. बाद में जब अनंत की जेडीयू में वापसी हुई, तब भी दोनों में अदावत जारी रही. 2025 चुनाव में नीरज ने अनंत को आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति बताकर खुद को प्रचार से दूर कर लिया था. अनंत का आरोप है कि एके-47 प्रकरण में भी नीरज ने ही साजिश फंसाया था.
कौन-कौन प्रत्याशी?
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू ने नीरज कुमार को उतारा है, जबकि जन सुराज पार्टी ने अनुज सिंह को उम्मीदवार बनाया है. वहीं महागठबंधन में इस बार टूट हो चुकी है. आरजेडी से दिलीप कुमार और कांग्रेस से मो. असदुल्लाह खान मैदान में हैं.
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