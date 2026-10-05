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'N से नीतीश, निशांत और मेरा भी नाम' JDU कैंडिडेट नीरज कुमार का अनंत सिंह को बड़ा संदेश

अनंत सिंह को नीरज कुमार की चुनौती ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की जिन 8 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, उनमें पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सबसे दिलचस्प हो गया है. जेडीयू के मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार के खिलाफ मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोल रखा है. हालांकि पूरी पार्टी नीरज के साथ है लेकिन चुनौती कम होती नहीं दिख रही है. इस बीच उन्होंने नीतीश कुमार और निशांत कुमार के शुरुआती अक्षर 'न' से खुद के नाम (नीरज कुमार) को जोड़ते हुए अनंत को संदेश देने की कोशिश की है.