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'भगवती न्याय करेंगी', अस्पताल से डिस्चार्ज होने बाद भी आखिरी दिन प्रचार नहीं कर पाए नीरज कुमार

जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को वोट डाला जाएगा. तबीयत खराब होने के कारण पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार आखिरी दिनों में प्रचार नहीं कर पाए हैं. हालांकि प्रचार के अंतिम दिन वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर घर पर आराम कर रहे हैं. अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मां भगवती न्याय करेंगी.

"नवरात्रि के अंतिम दिन हवन के बाद हृदय गति तेज हुआ. मैं मेदांता में भर्ती हुआ. मतदाताओं से विनम्रता पूर्वक यही अनुरोध करेंगे कि 48 घंटा हम आपके बीच नहीं रहे. चूकि हमको हृदय संबंधी परेशानी हुई लेकिन आप सबों के आशीर्वाद से मैं पुन: हॉस्पिटल से अभी आ गया लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर कुछ सावधानी बरतनी है. बाकी मां भगवती हमको न्याय देगी."- नीरज कुमार, जेडीयू प्रत्याशी, पटना स्नातक एमएलसी सीट