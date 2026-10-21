'भगवती न्याय करेंगी', अस्पताल से डिस्चार्ज होने बाद भी आखिरी दिन प्रचार नहीं कर पाए नीरज कुमार
नीरज कुमार ने जनता से भावुक अपील की है. उन्होंने कहा, 'हार्ट प्रॉब्लम के कारण आपसे दूर रहा, भगवती करेंगी न्याय.' रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 21, 2026 at 4:17 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को वोट डाला जाएगा. तबीयत खराब होने के कारण पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार आखिरी दिनों में प्रचार नहीं कर पाए हैं. हालांकि प्रचार के अंतिम दिन वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर घर पर आराम कर रहे हैं. अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मां भगवती न्याय करेंगी.
"नवरात्रि के अंतिम दिन हवन के बाद हृदय गति तेज हुआ. मैं मेदांता में भर्ती हुआ. मतदाताओं से विनम्रता पूर्वक यही अनुरोध करेंगे कि 48 घंटा हम आपके बीच नहीं रहे. चूकि हमको हृदय संबंधी परेशानी हुई लेकिन आप सबों के आशीर्वाद से मैं पुन: हॉस्पिटल से अभी आ गया लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर कुछ सावधानी बरतनी है. बाकी मां भगवती हमको न्याय देगी."- नीरज कुमार, जेडीयू प्रत्याशी, पटना स्नातक एमएलसी सीट
अनंत सिंह के आरोप पर दिया जवाब
तबीयत खराब होने को लेकर मोकामा विधायक अनंत सिंह के आरोप पर नीरज कुमार ने कहा, 'कोई इसी तरह अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाता है और अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने मेरा इलाज किया है. वह फेमस डॉक्टर हैं. अब बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है.'
वहीं, नीरज कुमार के समर्थक अस्पताल से उनके रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. नीरज जब सरकारी आवास पर पहुंचे तो समर्थकों ने उनको प्रसाद भी खिलाया. जेडीयू विधान पार्षद के आवास की सुरक्षा भी पिछले दो दिनों से बढ़ा दी गई है. बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है.
अनंत सिंह के विरोध के कारण चर्चा
बिहार में आठ विधान परिषद सीटों में से पटना स्नातक का सीट सबसे चर्चा में है क्योंकि जदयू के ही विधायक मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं और जन सुराज की उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं. उनके पक्ष में लगातार प्रचार भी कर रहे हैं. पार्टी नेताओं की तरफ से समझाने पर भी उन्होंने चुनाव प्रचार बंद नहीं किया है. हर हाल में नीरज कुमार को हराने की बात भी कह रहे हैं.
सीएम ने लिया था हाल-चाल
वैसे नीरज कुमार से अस्पताल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी मिलने भी गए थे. आज भी जब नीरज कुमार अस्पताल से बाहर निकल रहे थे, तब उससे पहले जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और भाजपा मंत्री रामकृपाल यादव भी मिलने गए थे. दोनों नेताओं ने सभी आठों सीट जीतने का दावा भी किया है. इनके अलावे कई नेताओं ने नीरज कुमार से मिलकर उनका हाल-चाल लिया था. ऐसे अब जेडीयू नेताओं ने भी अस्पताल से छुट्टी मिलने पर राहत की सांस ली है.
लगातार तीन बार से हैं विधान पार्षद
नीरज कुमार लगातार तीन बार से बिहार विधान परिषद का चुनाव जीतते रहे हैं. पटना स्नातक से ऐसे तो 4 बार चुनाव लड़े हैं. 2002 में पहली बार चुनाव हार गए थे लेकिन उसके बाद लगातार चुनाव जीत रहे हैं. नीरज कुमार पांचवीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार चौथी बार जीतने की तैयारी है. पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने नीरज कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है और एनडीए के तरफ से भी पूरी ताकत लगाई गई है.
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