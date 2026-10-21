अस्पताल से डिस्चार्ज हुए नीरज कुमार, MLC चुनाव प्रचार थमने से पहले JDU को बड़ी राहत
पटना स्नातक के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है. रिपोर्ट- अविनाश
Published : October 21, 2026 at 12:33 PM IST
पटना : बिहार की 8 सीटों पर हो रहे MLC चुनाव में पटना स्नातक के एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार को अस्पताल से आज छुट्टी दे दी गई है. नीरज कुमार दो दिन पहले अस्वस्थ होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे. अचानक चुनाव प्रचार के बीच में नीरज कुमार के अस्पताल पहुंचने पर बयान बाजी भी शुरू हो गई थी.
अस्पताल से डिस्चार्ज हुए नीरज कुमार
विधान परिषद चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले जेडीयू और एनडीए खेमे के लिए यह एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है. दो दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद अब वे पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं.
"अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मैं जांच के लिए अस्पताल गया था, जहां डॉक्टरों की देखरेख में इलाज के बाद अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं."- नीरज कुमार, जेडीयू एमएलसी प्रत्याशी
दिग्गज नेताओं का मिला साथ
अस्पताल में इलाज के दौरान नीरज कुमार का हालचाल जानने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता अस्पताल पहुंचे थे. हालाकि इस दौरान विपक्ष उनपर हमलावर था. मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी नीरज को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे थे और बीमारी को 'नाटक' बता रहे थे.
मेदांता में भर्ती थे नीरज कुमार
दरअसल, नीरज कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी जिसके बाद वह मेदांता पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें 24 घंटे की निगरानी में ICU में भर्ती कर लिया. खबरों के मुताबिक 19 अक्टूबर की दोपहर सिवान जिले में पूजा के दौरान उन्हें माइनर कार्डियक अटैक आया था.
चुनाव की घड़ी
बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें पटना स्नातक सीट भी शामिल है. इस सीट पर 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होना है. आज चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले उनके स्वस्थ होकर लौटने से समर्थकों में भारी उत्साह है.
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