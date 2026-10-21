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अस्पताल से डिस्चार्ज हुए नीरज कुमार, MLC चुनाव प्रचार थमने से पहले JDU को बड़ी राहत

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए नीरज कुमार ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की 8 सीटों पर हो रहे MLC चुनाव में पटना स्नातक के एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार को अस्पताल से आज छुट्टी दे दी गई है. नीरज कुमार दो दिन पहले अस्वस्थ होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे. अचानक चुनाव प्रचार के बीच में नीरज कुमार के अस्पताल पहुंचने पर बयान बाजी भी शुरू हो गई थी.

अस्पताल से डिस्चार्ज हुए नीरज कुमार