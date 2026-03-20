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बिहार में JDU विधायक के बेटे की मौत, पेड़ से टकराई थार और फिर..

नवादा में सड़क हादसे में पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव और JDU विधायक विभा देवी के पुत्र की मौत हो गयी.

JDU MLA Vibha Devi Son Died
नवादा में सड़क हादसे में अखिलेश यादव की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 20, 2026 at 7:21 AM IST

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नवादा: बिहार के नवादा में सड़क हादसा की खबर आयी है, जिसमें पूर्व मंत्री राजवल्लभ प्रसाद यादव और जदयू विधायक विभा देवी के पुत्र की मौत हो गयी है. इस घटना के बाद से बिहार की राजनीति में शोक का माहौल है. परिवार का रो-रोकर हाल खराब है.

बरगद के पेड़ से टकरायी कार: परिजन के अनुसार जदयू विधायक के पुत्र अखिलेश यादव गुरुवार की संध्या करीब 6 बजे अपने निजी वाहन थार से घर से निकले थे. गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने के कारण अनियंत्रित हो गयी और सड़क किनारे एक बरगद के पेड़ से टकरा गयी. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. हादसे में अखिलेश यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए.

पटना में इलाज के दौरान मौत: घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में भर्ती कराने के तुरंत बाद डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिए, लेकिन इलाज के दौरान रात 12 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया.

घटना से सदमे में बड़े भाई: बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पीछे तीन पुत्रों को छोड़ गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, बड़े भाई एकलव्य यादव भी गहरे सदमे में हैं.

"घर से गाड़ी लेकर निकले थे. घर के पास ही बरगद के पेड़ में गाड़ी टकरा गयी. गंभीर रूप से घायल हो गए. पटना के मेदांता में भर्ती कराए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका." -एकलव्य यादव, बड़ा भाई

राजनीतिक गलियारों में शोक: अखिलेश यादव की मौत की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गयी. अखिलेश यादव एक मिलनसार व्यक्ति थी और राजनीति से कोसो दूर थे. इस घटना से नवादा के स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग की है.

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