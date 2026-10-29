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'बाहरी लड़का था.. स्कूल में लड़कियों से करता था छेड़छाड़', मारपीट के आरोपों पर श्याम रजक की सफाई

जेडीयू विधायक श्याम रजक ( ETV Bharat )

पटना: जेडीयू विधायक श्याम रजक पर स्कूल में लड़के के साथ मारपीट का आरोप लगा है. हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह छात्र नहीं, बल्कि बाहरी थी. अक्सर वह आकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था. आज भी जब वह गए थे तो मौजूद था. हटाने के बाद भी जब नहीं हटा तब मैंने धक्का देकर उसे वहां से बाहर निकलवाया.

श्याम रजक पर मारपीट का आरोप

श्याम रजक ने कहा कि जिस लड़के के साथ मारपीट की बात कही जा रही है, वह उस स्कूल का छात्र नहीं था. वह बाहरी था और मनचला था. प्रिंसिपल ने बताया कि लड़का अक्सर स्कूल में घुस जाता है और लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है. पहले भी थाने में शिकायत की गई थी. फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने लिखित शिकायत की है.