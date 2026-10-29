'बाहरी लड़का था.. स्कूल में लड़कियों से करता था छेड़छाड़', मारपीट के आरोपों पर श्याम रजक की सफाई
श्याम रजक ने मारपीट के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि वह बाहरी लड़का था, जो छात्राओं से छेड़खानी करता था. रिपोर्ट-राजेश कुमार/अविनाश कुमार
Published : October 29, 2026 at 7:13 PM IST
पटना: जेडीयू विधायक श्याम रजक पर स्कूल में लड़के के साथ मारपीट का आरोप लगा है. हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह छात्र नहीं, बल्कि बाहरी थी. अक्सर वह आकर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था. आज भी जब वह गए थे तो मौजूद था. हटाने के बाद भी जब नहीं हटा तब मैंने धक्का देकर उसे वहां से बाहर निकलवाया.
श्याम रजक पर मारपीट का आरोप
श्याम रजक ने कहा कि जिस लड़के के साथ मारपीट की बात कही जा रही है, वह उस स्कूल का छात्र नहीं था. वह बाहरी था और मनचला था. प्रिंसिपल ने बताया कि लड़का अक्सर स्कूल में घुस जाता है और लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है. पहले भी थाने में शिकायत की गई थी. फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने लिखित शिकायत की है.
"वहां पर प्रबंधन समिति की मीटिंग में गए थे. वहां स्कूल में अंदर लड़कियां थी और बाहरी लड़का घुस गया तो हमने कहा कि ये कौन है? कहा कि बाहरी है. प्रिंसिपल उसको बाहर हटा रहा था लेकिन नहीं माना और भी लोग बोला, तभी नहीं माना. उसको हम बोले तब भी नहीं माना, तब हम उसको धक्का देकर बाहर निकाले. मनचला लड़का है वो."- श्याम रजक, जेडीयू विधायक, फुलवारी
क्या है मामला?
असल में स्थानीय जेडीयू विधायक श्याम रजक प्रबंधन समिति की मीटिंग में शामिल होने के लिए फुलवारी शरीफ प्रखंड के गोनपुरा हाई स्कूल गए थे. जहां विवाद हो गया. विधायक पर एक लड़के के साथ मारपीट का आरोप लगा है. भाकपा-माले की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि श्याम रजक बिना आम लोगों को सूचना दिए संचालन समिति का चुनाव कराने पहुंचे थे. इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में छात्र, युवा और स्थानीय लोग विद्यालय परिसर में पहुंच गए. इसके बाद विद्यालय में पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल उठाए जाने पर विवाद बढ़ गया.
भाकपा-माले का आरोप
इस मामले में भाकपा-माले का आरोप है कि जब छात्र-छात्राओं और युवाओं ने मॉडल स्कूल से जुड़े सवाल उठाए तो विधायक नाराज हो गए और उनके साथ मारपीट करने लगे. भाकपा-माले के प्रखंड सचिव गुरुदेव दास ने गोनपुरा हाई स्कूल में हुई कथित घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस तरह का रवैया तानाशाहीपूर्ण है और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है.
"यह घटना फुलवारी शरीफ और गोनपुरा की जनता के साथ-साथ छात्र-युवाओं का भी अपमान है. शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों का जवाब देने के बजाय यदि छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."- गुरदेव दास, प्रखंड सचिव, भाकपा माले
शिकायत पर जांच होनी ही चाहिए
भाकपा माले प्रखंड सचिव गुरदेव दास ने कहा कि विद्यालय और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए. संचालन समिति के चुनाव की प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें संबंधित लोगों को आवश्यक जानकारी मिले और किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत सामने आने पर उसकी निष्पक्ष जांच की जाए.
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