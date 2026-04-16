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'जबतक नीतीश कुमार हैं, बिहार में शराबबंदी कायम रहेगी' RLM विधायक को JDU का जवाब

शराबबंदी खत्म करने की आरएलएम विधायक की मांग को जेडीयू ने खारिज किया है. श्रवण कुमार ने कहा, 'बिहार में शराब चालू नहीं होगी.'

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 6:51 PM IST

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पटना: बिहार में सरकार बदलते ही शराबबंदी को खत्म करने की मांग तेज होने लगी है. उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की मांग की है. हालांकि इसको लेकर एनडीए में एक राय नहीं दिख रही है. जनता दल यूनाइटेड ने शराबबंदी पर अपना फाइनल जवाब देते हुए कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं, यह संभव नहीं है.

शराबबंदी पर जेडीयू का फाइनल जवाब: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और नालंदा से जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब तक नीतीश कुमार हैं, बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि एक क्षण के लिए मुझे शराबबंदी के लिए तानाशाह बनना पड़े तो मैं वह भी रहूंगा. हमारे नेता नीतीश कुमार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा कर चुके हैं.

जेडीयू विधायक श्रवण कुमार (ETV Bharat)

"हमको तो नहीं लगता है कि बिहार में शराब चालू होगी. नीतीश कुमार जब तक हैं. जब तक उनकी सोच से सरकार चलेगी, पार्टियां चलेंगी, मैं समझता हूं कि शराबबंदी कायम रहेगी."- श्रवण कुमार, जेडीयू विधायक सह पूर्व मंत्री, बिहार

सूखे नशे पर जताई चिंता: इसके साथ ही युवाओं के सूखे नशे की चपेट में आने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि जानकारी थोड़ी बहुत मुझे भी मिली है. वैसे युवाओं को चिह्नित कर पुलिस अभियान चलाकर उन्हें बचाने का प्रयास करें. साथ ही वैसे कारोबारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

निशांत कुमार के उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर कहा कि इस बात का दुःख सभी को है. हमें भी हैं. पार्टी के शीर्ष नेता मिल बैठकर उनको ज़िम्मेदारी देकर आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे. एनडीए के बड़े नेता मिल बैठकर मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा के बाद फैसला लेंगे, वह भी जल्द ही कर लिया जाएगा. सरकार बनाने में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी देन है. सम्राट चौधरी ने भी कहा कि नीतीश कुमार का जो मॉडल है, उस मॉडल पर चल ही बिहार का तरक्की संभव है और प्रयास करेंगे.

आरएलएम विधायक ने की शराब चालू करने की मांग: असल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद कहा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने विधानसभा में उनसे शराबबंदी की समीक्षा की मांग की थी. अब जब सरकार बदल गई है तो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इस पर गंभीरता से समीक्षा होनी चाहिए.

"देखिए आपको याद होगा जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय मैंने बड़ी गंभीरता से, धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष कहा था कि अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए. मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शराबबंदी की समीक्षा करें."- माधव आनंद, विधायक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

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