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राज्यसभा चुनाव को लेकर जदयू विधायक सरयू राय का बयान, कहा-एक पर जेएमएम की जीत पक्की, पर दूसरी सीट के लिए होगा कड़ा संघर्ष

रांचीः राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के पास पर्याप्त आंकड़े होने के बावजूद दोनों सीट पर जीत दर्ज करना चुनौती बनी हुई है. इधर, प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के द्वारा संख्या बल नहीं होने के बावजूद चुनाव मैदान में एक प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा कर इस चुनाव को रोचक बना दिया है.

इन सब के बीच एनडीए के प्रमुख घटक दल में से एक जदयू के विधायक सरयू राय ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अब तक भाजपा से कोई बातचीत नहीं होने की बात कही है. हालांकि उन्होंने कहा है कि एनडीए में होने के कारण वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन जब इस संदर्भ में बातचीत होगी और रणनीति बनेगी तब ही तय हो सकेगा. उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दल में तीन दलों के एक-एक विधायक हैं. ये तीनों विधायक अपनी व्यक्तिगत भूमिका क्या निभाते हैं यह कहा नहीं जा सकता, मगर एनडीए का प्रत्याशी होगा तो हम लोगों को इसी तरफ जाने की संभावना बनेगी.

जदयू विधायक सरयू राय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए अच्छा संघर्ष होगा-सरयू राय

जदयू विधायक और झारखंड की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय कहते हैं कि राज्यसभा की दो सीटों के लिए होनेवाले चुनाव में सत्तारूढ़ दल की दोनों सीटों पर जीत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका अहम होगी. उन्होंने कहा कि यदि सीएम सिर्फ जेएमएम नेता के रुप में रहेंगे तो दूसरी सीट के लिए अच्छा संघर्ष होगा और कोई भी जीत सकता है. दूसरी सीट से कांग्रेस भी जीत सकती है भाजपा भी जीत सकती है.