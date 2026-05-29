राज्यसभा चुनाव को लेकर जदयू विधायक सरयू राय का बयान, कहा-एक पर जेएमएम की जीत पक्की, पर दूसरी सीट के लिए होगा कड़ा संघर्ष
जदयू विधायक सरयू राय ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है. उन्होंने इंडिया गठबंधन के समीकरण और एनडीए की रणनीति पर भी बातें रखी.
Published : May 29, 2026 at 5:10 PM IST
रांचीः राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के पास पर्याप्त आंकड़े होने के बावजूद दोनों सीट पर जीत दर्ज करना चुनौती बनी हुई है. इधर, प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के द्वारा संख्या बल नहीं होने के बावजूद चुनाव मैदान में एक प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा कर इस चुनाव को रोचक बना दिया है.
इन सब के बीच एनडीए के प्रमुख घटक दल में से एक जदयू के विधायक सरयू राय ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अब तक भाजपा से कोई बातचीत नहीं होने की बात कही है. हालांकि उन्होंने कहा है कि एनडीए में होने के कारण वो भाजपा के साथ हैं, लेकिन जब इस संदर्भ में बातचीत होगी और रणनीति बनेगी तब ही तय हो सकेगा. उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दल में तीन दलों के एक-एक विधायक हैं. ये तीनों विधायक अपनी व्यक्तिगत भूमिका क्या निभाते हैं यह कहा नहीं जा सकता, मगर एनडीए का प्रत्याशी होगा तो हम लोगों को इसी तरफ जाने की संभावना बनेगी.
राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए अच्छा संघर्ष होगा-सरयू राय
जदयू विधायक और झारखंड की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय कहते हैं कि राज्यसभा की दो सीटों के लिए होनेवाले चुनाव में सत्तारूढ़ दल की दोनों सीटों पर जीत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भूमिका अहम होगी. उन्होंने कहा कि यदि सीएम सिर्फ जेएमएम नेता के रुप में रहेंगे तो दूसरी सीट के लिए अच्छा संघर्ष होगा और कोई भी जीत सकता है. दूसरी सीट से कांग्रेस भी जीत सकती है भाजपा भी जीत सकती है.
उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे नामांकन की तिथि आएगी वैसे-वैसे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह से नामांकन होता है और कौन लोग चुनाव मैदान में आते हैं. बाहर का कोई धनवान इस चुनाव में आता है या झारखंड का कोई व्यक्ति आता है. यह सब निर्भर करेगा चुनाव में.
उन्होंने कहा कि एक सीट पर जेएमएम की जीत सुनिश्चित है, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और राजद के बीच कितना समन्वय बनाने में सत्तारूढ़ दल सफल होगा वह उसपर निर्भर करता है. तीसरा उम्मीदवार जो भाजपा की ओर से खड़ा किए जाने की बात कही जा रही है उसके लिए एनडीए की एकजुटता निर्भर करेगा. इसलिए कांग्रेस और भाजपा के लिए दूसरी सीट पर जीत को लेकर असमंजस है. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास 4 वोट कैसे आएगा इसपर क्या रणनीति बनी है वह हमलोगों के साथ अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है.
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