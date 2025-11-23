ETV Bharat / state

विधायक सरयू राय ने अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में दी जानकारी, सरकारी तंत्र पर उठाए सवाल

सरकार के एक साल पूरे होने पर विधायक सरयू राय ने अपने क्षेत्र में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी.

MLA Saryu Rai
विधायक सरयू राय (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
जमशेदपुर: झारखंड सरकार के एक साल पूरे होने पर जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक सरयू राय ने अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी. विधायक सरयू राय ने कहा कि मौजूदा सरकारी मशीनरी पूरी तरह फेल हो चुकी है, पुलिस अधिकारी अब खुद वसूली करने में लगे हैं. उन्होंने डीजीपी तदाशा मिश्रा की पोस्टिंग पर भी सवाल उठाए.

सरयू राय ने कहा कि पिछले एक साल में काम तो हुआ है, लेकिन प्रशासनिक मदद पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी. कदमा में कन्वेंशन सेंटर का काम जनवरी से चल रहा है. डीएम लाइब्रेरी बिल्डिंग अभी खड़ी है. पहले बिल्डिंग जर्जर थी, लेकिन लाइब्रेरी चलती थी. अब बिल्डिंग का रेनोवेशन हो गया है, लेकिन लाइब्रेरी चालू नहीं है. बालीगुमा टैंक में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है. कई ऐसे काम हैं जो अब तक पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से पूरे नहीं हुए हैं.

विघायक सरयू राय का बयान (ईटीवी भारत)

विधायक सरयू राय ने कहा कि कुल 40 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट में से 1,321 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि 831 प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली की शिथिलता की वजह से दिक्कतें हो रही हैं. उन्होंने कहा कि योजनाओं की बहुत धीमी रफ्तार की वजह से वे अधिकारियों पर जवसुविधाएं देने का दबाव डालेंगे. इलाके के कई सामुदायिक भवन से बिजनेस किया जा रहा है, जो सरासर गलत है.

सरयू राय ने कहा कि अब जनसुविधाएं बहाल करने के लिए दबाव बनाया जाएगा. चाहे अधिकारी हों या ऊंचे लेवल के लोग, उन्हें काम करना ही होगा. विधायक सरयू राय ने कहा कि अब हालत यह हो गई है कि थानेदार खुद ही वसूली करने में लगे हैं. पहले यह काम एजेंट करते थे. वे इस मामले में एसएसपी से बात करेंगे.

उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई विभाग में उच्च पदाधिकारी और अधिकारियों के पद खाली हैं. जबकि उच्च पदाधिकारियों की कोई कमी नहीं है. लेकिन उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है, जिससे विकास के काम में रुकावट आ रही है. उन्होंने डीजीपी की पोस्टिंग को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए.

