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'बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे निशांत कुमार..' JDU विधायक के बयान से हलचल तेज

नालंदा: बिहार की राजनीति में इन दिनों निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. राजद सांसद मीसा भारती द्वारा उन्हें सीएम चेहरा बताए जाने के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी तेज हो गई है. इसी कड़ी में नालंदा जिले के इस्लामपुर से जदयू विधायक रुहैल रंजन ने भी निशांत कुमार के नेतृत्व का पुरजोर समर्थन करते हुए उन्हें राज्य का भावी मुख्यमंत्री बताया है. विधायक ने कहा कि हमारे नेता निशांत कुमार आज नहीं तो कल बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे ही.

विधायक रुहैल रंजन ने कहा कि पिछले 6 महीने में स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने (निशांत कुमार) जो काम किया है, उससे साफ दिख रहा है कि जब बिहार की कमान उनके हाथ में जाएगी, तो वह बिहारवासियों के लिए बहुत अच्छा दिन होगा और वे जितना विकास करेंगे, उतना कोई नहीं कर पाएगा. उन्होंने मीसा भारती पर पलटवार करते हुए कहा, "मीसा जी कुछ कहने से पहले अपने छोटे भाई को यह बताएं कि वे विधानसभा आएं.

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तेजस्वी किस स्थिति में आए थे सबने देखा

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के पद की जिम्मेदारी निभाएं. पिछले तीन सत्रों में वे मात्र दो बार दो दिन के लिए विधानसभा आए हैं. जिस स्थिति में आए, वह सबने देखा है. वे न तो चल पा रहे थे और न ही खड़े होकर ठीक से भाषण दे पा रहे थे.-

"इस बार जनता ने उन्हें 25 सीटें दी हैं, जिस कारण वे नेता प्रतिपक्ष बने हैं. अगर एक सीट भी कम आती, तो वे नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते. अगर अगली बार भी इस पद पर रहना है, तो उन्हें विधानसभा आकर काम करना चाहिए."- रुहैल रंजन, इस्लामपुर विधायक, नालंदा

नीतीश कुमार का जताया आभार

वहीं उन्होंने कहा कि मौजा-ब्रहगांवा में भव्य औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए 564.37 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 382.23 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति कैबिनेट से प्रदान कर दी गई है. विधायक रूहेल रंजन ने इस बड़ी उपलब्धि के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने दिसंबर 2025 में पहली बार इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी.

हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विशेष रूप से उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि मंत्री श्रेयसी सिंह ने इस प्रोजेक्ट को अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रोजेक्ट मानकर पूरी मदद की है. इस इंडस्ट्रियल पार्क के बनने से स्थानीय स्तर पर 5 से 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे महानगरों में जाने वाले युवाओं को अब अपने ही जिले नालंदा में नौकरी मिल सकेगी.

देश भर के उद्योगपतियों को निवेश का निमंत्रण

विधायक ने देश भर के उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को इस्लामपुर में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि इस इंडस्ट्रियल पार्क को लाने का एकमात्र मकसद क्षेत्र और जिले के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार दिलाना है. हम वैसी कंपनियों को लाने की कोशिश करेंगे और पूरी मदद करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर रोजगार देंगी.