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क्या JDU में कुछ बड़ा होने वाला है..? 18 सितंबर को सभी विधायक पटना तलब

कौन-कौन होंगे शामिल? बैठक में कौन-कौन लोग रहेंगे, क्या नीतीश कुमार भी शामिल होंगे? इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कौन-कौन लोग शामिल होंगे, इस बारे में बाद में विस्तार से जानकारी दी जाएगी. क्या बाहर से भी लोग आएंगे? इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि प्रबोधन कार्यक्रम है तो जरूर बाहर से भी लोग आएंगे.

18 सितंबर को जेडीयू की बैठक जेडीयू विधायकों को अचानक पटना बुलाए जाने से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. उसी के लिए सभी विधायकों को पटना बुलाया गया है, उसमें विधायी कार्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी. इसमें प्रश्न काल से लेकर ध्यानकर्षण, कार्य स्थगन और तमाम चीजों के बारे में विधायकों को बताया जाएगा.

पटना: बिहार में प्रमुख सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड ने अचानक अपने विधायकों को पटना बुलाया है. सभी विधायकों को सूचना दी जा रही है. 18 सितंबर को पटना जेडीयू कार्यालय में ये अहम बैठक होगी. ग्रामीण विकास मंत्री और विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा कि विधायकों की बैठक में उन्हें विधायी कार्य के बारे में जानकारी दी जाएगी.

नीतीश कुमार भी बैठक में रह सकते हैं मौजूद (ETV Bharat)

"बैठक बुलाई गई है अवेयरनेस का कार्यक्रम होगा. कौन-कौन रहेंगे, ये बाद में बताएंगे. जदयू से जुड़े सभी विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को जानकारी दी गई है कि 18 तारीख को 10 बजे सभी लोग पार्टी कार्यालय पहुंचें."- श्रवण कुमार, मंत्री सह नेता, जेडीयू विधायक दल

क्या कोई बड़ा फैसला होगा?

18 तारीख को विधायकों की होने वाली बैठक पर इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं है. ऐसे में अचानक पार्टी कार्यालय में प्रबोधन कार्यक्रम करने के पीछे जेडीयू की क्या मंशा है? इसको लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है. जेडीयू विधायकों की बैठक में क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा?

जेडीयू विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग (ETV Bharat)

निशांत भी होंगे शामिल

हालांकि पार्टी के नेता इससे भी इंकार कर रहे हैं लेकिन जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से लेकर तमाम विधायक इस बैठक में रहेंगे. नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल हो सकते हैं. विधायकों से सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक भी लिया जा सकता है और आगे की रणनीति भी तैयार हो सकती है. ठीक एमएलसी चुनाव से पहले यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जेडीयू का नाम बदलने की मांग

पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मांग की थी कि जनता दल यूनाइटेड को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से जोड़ा जाए. उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में यूनाइटेड की जगह नीतीश लगाने का सुझाव दिया था. इसका मतलब जेडीयू की जगह जेडी-एन हो जाएगा. हालांकि अभी तक इस पर पार्टी में आम राय नहीं दिख रही है.

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