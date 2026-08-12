ETV Bharat / state

6 दिन बाद बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचीं JDU विधायक कोमल सिंह का भारी विरोध, ग्रामीणों ने घेरी गाड़ी

मुजफ्फरपुर में छह दिन बाद बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचीं JDU विधायक कोमल सिंह का ग्रामीणों ने गाड़ी घेरकर भारी विरोध किया.विवेक कुमार की रिपोर्ट

JDU MLA KOMAL SINGH
मुजफ्फरपुर में JDU विधायक कोमल सिंह का भारी विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 12, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड के कांटा पिरौंछा दक्षिणी पंचायत में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचीं JDU विधायक कोमल सिंह को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. बाढ़ आने के करीब छह दिन बाद विधायक के गांव पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया और प्रशासन से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य तेज करने की मांग की.

छह दिन बाद सुध: बाढ़ पीड़ितों ने विधायक से कहा कि बाढ़ आए छह दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक न तो विधायक और न ही प्रशासन की ओर से उनकी सुध ली गई. ग्रामीणों ने सड़क टूटने, राहत सामग्री नहीं मिलने और अधिकांश बाढ़ पीड़ितों को पॉलिथीन तक उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया. लोगों ने कहा कि वे बाढ़ की वजह से परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को देखने के लिए जनप्रतिनिधि छह दिन बाद पहुंचे हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बेटी वाले वादे पर सवाल: ग्रामीणों ने विधायक से कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें ‘गायघाट की बेटी’ बताया जाता था, लेकिन बाढ़ जैसी आपदा में वे छह दिन बाद प्रभावित लोगों के बीच पहुंची हैं. लोगों ने विधायक से गांव में भीतर जाकर बाढ़ की वास्तविक स्थिति देखने और पीड़ितों की परेशानी समझने की मांग की.

"बाढ़ आए छह दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक न तो विधायक और न ही प्रशासन की ओर से उनकी सुध ली गई. सड़क टूट गई है, राहत सामग्री भी नहीं मिली यहां तक कि पॉलिथीन भी उपलब्ध नहीं कराए गए."- बाढ़ पीड़ित

JDU MLA KOMAL SINGH
हंगामा करते ग्रामीण (ETV Bharat)

गाड़ी का घेराव: विधायक जब वापस अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने लगीं तो ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया. लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और सामुदायिक किचेन शुरू कराने, बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध कराने और जीआर (ग्रेच्युटियस रिलीफ) की राशि दिलाने की मांग की.

प्रशासन का हस्तक्षेप: स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत हस्तक्षेप कर ग्रामीणों को हटाया और विधायक को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला. विधायक के साथ अंचलाधिकारी (सीओ), प्रखंड प्रमुख श्रवण कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य रीना देवी, संजागर सहनी समेत अन्य लोग मुख्य रूप से मौजूद थे.

JDU MLA KOMAL SINGH
माता-पिता के साथ कोमल सिंह (ETV Bharat)

राजनीतिक पृष्ठभूमि: बता दें कि विधायक कोमल सिंह के पिता दिनेश प्रसाद सिंह JDU के MLC हैं, जबकि उनकी माता वीणा देवी वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद हैं. बाढ़ क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का यह गुस्सा अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

इसे भी पढ़ें-

नेपाल की बारिश से उफान पर गंडक नदी, दर्जनों गांवों में घुसा पानी.. स्कूल परिसर भी जलमग्न

नेपाल में भारी बारिश से बिहार के बगहा में आफत, गंडक बराज से छोड़ा गया 2.30 लाख क्यूसेक पानी

TAGGED:

JDU MLA KOMAL SINGH
MUZAFFARPUR FLOOD
FLOOD VICTIMS IN MUZAFFARPUR
JDU विधायक कोमल सिंह
BIHAR FLOOD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.