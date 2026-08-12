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6 दिन बाद बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचीं JDU विधायक कोमल सिंह का भारी विरोध, ग्रामीणों ने घेरी गाड़ी

मुजफ्फरपुर में JDU विधायक कोमल सिंह का भारी विरोध ( ETV Bharat )