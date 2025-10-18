ETV Bharat / state

जेडीयू विधायक गोपाल मंडल निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, गोपालपुर से आज करेंगे नामांकन

जेडीयू से टिकट कटा तो निर्दलीय ठोक दी ताल: उन्होंने आगे लिखा, आज हमें यह साबित करना है कि हमारी पगड़ी, जो मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने रखी है, अब सिर पर उठेगी सम्मान, संघर्ष और सेवा के साथ. यह नामांकन उन सभी गरीबों, असहायों, किसानों, मज़दूरों और युवाओं का नामांकन है. जिनकी आवाज़ दबा दी गई थी. जिनकी उम्मीदें टूटी नहीं बस थमी हुई थीं. हम फिर से उन्हें जगाने निकले हैं. फिर से गोपालपुर को वही गौरव दिलाने निकले हैं जो 20 साल पहले उसकी पहचान थी.

गोपालपुर से गोपाल मंडल आज करेंगे नामांकन: गोपाल मंडल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है इतिहास को दोबारा लिखने का. 18 अक्टूबर 2025, शनिवार, सुबह 09:30 बजे, हमारा क्रांतिकारी नामांकन होने जा रहा है. आप सभी से बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, माताओं, बहनों और बच्चों से हार्दिक निवेदन है कि इस ऐतिहासिक पल में शामिल हों. हम सब इसमैलपुर प्रखंड अंतर्गत परवत्ता पंचायत से एकत्रित होकर एक साथ निकलेंगे और दिखा देंगे कि जनता की एकता सबसे बड़ी ताकत है.

भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बजते ही भागलपुर जिले के गोपालपुर क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है. जेडीयू के चार बार के विधायक गोपाल मंडल , जिन्हें पार्टी ने इस बार टिकट न देकर बुलो मंडल को मैदान में उतारा है, आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं. मंडल ने इस कार्यक्रम को 'क्रांतिकारी नामांकन' करार दिया है, इसे जनता की एकजुटता का प्रतीक बताते हुए उन्होंने अपने समर्थकों को ऐतिहासिक पल में शरीक होने का आह्वान किया है.

नाम कटने का कारण भी बताया: गोपाल मंडल ने कहा कि, आइए, सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाएं. चाहे आप किसी भी जिले से हों, किसी भी विधानसभा से हों. इस दिन, गोपालपुर आपका है और आप गोपालपुर के हैं. उन्होंने कहा कि, एक स्वर में बोलो, जय हिंद! जय बिहार! जय गोपालपुर! हमारा संघर्ष, जनता की जीत!.

जेडीयू से टिकट कटा तो निर्दलीय लड़ेंगे गोपाल मंडल (ETV Bharat)

CM नीतीश के घर के बाहर दिया था धरना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू में टिकट वितरण को लेकर हड़कंप मच गया था. गोपालपुर से चार बार के विधायक गोपाल मंडल ने पार्टी टिकट कटने से नाराज होकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों के साथ धरना दिया था. सुबह 8:30 बजे से वहां पहुंचे मंडल को अंदर प्रवेश की इजाजत न मिलने पर उन्होंने जमीन पर गमछा बिछाकर प्रदर्शन किया और सुरक्षाकर्मियों से लाठीचार्ज की चुनौती देते हुए कहा कि बिना टिकट मिले यहां से हिलेंगे नहीं.

गोपाल मंडल ने लगाया आरोप: पार्टी से टिकट कटने को लेकर गोपाल मंडल ने दावा किया कि पार्टी के कुछ बड़े नेता उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं. उन्होंने ऐलान किया कि वे गोपालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे. वहीं गोपाल मंडल ने जेडीयू के नए उम्मीदवार बुलो मंडल पर भी जमकर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि "हम बुलो मंडल को हवा में उड़ा देंगे, वह हमारे सामने टिक नहीं सकता. जनता हमारे साथ है."

CM नीतीश के घर के बाहर दिया था धरना (ETV Bharat)

बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग: बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित होंगे. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को संपन्न होगा. चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि मतगणना के बाद 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे. इस बार के चुनाव में सियासी माहौल गरमाया हुआ है, और सभी दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

