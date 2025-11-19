ETV Bharat / state

चेतन आनंद ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

पटना: मुख्यमंत्री आवास में जदयू विधान मंडल की बैठक हुई जिसमें सर्व सहमति से नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया. उसके बाद एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया. एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. इस बार विधानसभा में सबसे अधिक राजपूत विधायक चुनाव जीत कर आए हैं. आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद इस बार जदयू के टिकट पर नवीनगर से चुनाव जीते हैं.

10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश: नीतीश कुमार बिहार के सीएम के तौर पर दसवीं बार शपथ लेंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू की बैठक में भाग लेने आए चेतन आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेता चुना जाना पहले से तय था. उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे.

विपक्ष पर चेतन आनंद का निशाना: विपक्ष की ओर से वोट चोरी को लेकर उठाए जाने सवाल पर चेतन आनंद ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. बिहार की जनता ने उन्हें किसी तरह नेता प्रतिपक्ष के लायक छोड़ दिया है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"मंत्रिमंडल में दावेदारी को लेकर मुझसे अधिक तो आप लोगों को पता होगा. शपथ ग्रहण समारोह में बड़ा उत्सव होगा."- चेतन आनंद, जदयू विधायक

2020 में चेतन आनंद राजद की टिकट पर शिवहर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार जदयू की टिकट पर औरंगाबाद के नवीनगर से चुनाव लड़े हैं. मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे फुलवारीशरीफ से चुनाव जीतने वाले श्याम रजक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों ने हम लोगों पर भरोसा जाता है इसलिए विकास का काम और तेजी से करना है.