चेतन आनंद ने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश को चुन लिया गया है. जेडीयू के अनुसार गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास रहेगा.

चेतन आनंद (ETV Bharat)
Published : November 19, 2025 at 5:28 PM IST

पटना: मुख्यमंत्री आवास में जदयू विधान मंडल की बैठक हुई जिसमें सर्व सहमति से नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया. उसके बाद एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया. एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. इस बार विधानसभा में सबसे अधिक राजपूत विधायक चुनाव जीत कर आए हैं. आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद इस बार जदयू के टिकट पर नवीनगर से चुनाव जीते हैं.

10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश: नीतीश कुमार बिहार के सीएम के तौर पर दसवीं बार शपथ लेंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू की बैठक में भाग लेने आए चेतन आनंद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेता चुना जाना पहले से तय था. उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे.

विपक्ष पर चेतन आनंद का निशाना: विपक्ष की ओर से वोट चोरी को लेकर उठाए जाने सवाल पर चेतन आनंद ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. बिहार की जनता ने उन्हें किसी तरह नेता प्रतिपक्ष के लायक छोड़ दिया है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"मंत्रिमंडल में दावेदारी को लेकर मुझसे अधिक तो आप लोगों को पता होगा. शपथ ग्रहण समारोह में बड़ा उत्सव होगा."- चेतन आनंद, जदयू विधायक

2020 में चेतन आनंद राजद की टिकट पर शिवहर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार जदयू की टिकट पर औरंगाबाद के नवीनगर से चुनाव लड़े हैं. मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे फुलवारीशरीफ से चुनाव जीतने वाले श्याम रजक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों ने हम लोगों पर भरोसा जाता है इसलिए विकास का काम और तेजी से करना है.

"नीतीश कुमार को सर्व सहमति से नेता चुना गया है. नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे. गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेगा."- नरेंद्र नारायण यादव, पूर्व उपाध्यक्ष, बिहार विधानसभा

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 11 मुस्लिम चुनाव जीत कर आए हैं जो अब तक का सबसे कम है. पिछली बार एनडीए में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाए थे. इस बार जदयू ने चार मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था और लोजपा रामविलास के तरफ से भी एक उम्मीदवार को टिकट दिया गया था लेकिन 1 मात्र जमा खान ही चुनाव जीत पाये हैं.

पिछली बार जमा खान को बसपा से नीतीश कुमार ने जदयू में शामिल कराकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया था. इस बार भी अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान बनाये जा सकते हैं. मुख्यमंत्री आवास में बैठक से बाहर निकलते हुए जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा जमा खान फिर से चुनाव जीते हैं.

"पिछली बार भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे. इस बार एनडीए में इकलौते अल्पसंख्यक विधायक हैं."- खालिद अनवर, जदयू एमएलसी

