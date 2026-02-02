ETV Bharat / state

बाहुबली अनंत सिंह बिहार विधानसभा में लेंगे शपथ, न्यायालय से मिली अनुमति

जदयू विधायक अनंत सिंह मंगलवार को विधानसभा में शपथ लेंगे. कोर्ट ने अनुमति दे दी है. बाहुबली दुलारचंद हत्याकांड मामले में जेल में बंद हैं.

JDU MLA Anant Singh
जदयू विधायक अनंत सिंह (Anant Singh Twitter)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 7:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक बाहुबली अनंत सिंह के लिए मंगलवार शुभ होने वाला है. मंगलवार को अनंत सिंह माननीय हो जाएंगे. बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ दिलायी जाएगी. कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने की अनुमति दे दी है.

जेल में बंद हैं अनंत सिंह: अनंत सिंह वर्तमान में दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद हैं. जेल से ही चुनाव लड़े थे और मोकामा विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी. चुनाव जीतने के बावजूद अनंत सिंह शपथ नहीं ले सके थे. लेकिन अब उनके शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी.

कड़ी सुरक्षा में आएंगे अनंत सिंह: बाहुबली अनंत सिंह की ओर से पटना सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने की इजाजत दे दी है. मंगलवार को अनंत सिंह विधानसभा जाएंगे, जहां उन्हें विधायक पद के लिए शपथ दिलाई जाएगी.

JDU MLA Anant Singh
जदयू विधायक अनंत सिंह (Anant Singh Twitter)

शपथ के बाद फिर जाएंगे जेल: कोर्ट के आदेश के अनुसार अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा परिसर लाया जाएगा. शपथ ग्रहण के बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाएगा. प्रशासन को इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं. जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है.

"अनंत सिंह पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं. कानून के मुताबिक उन्हें विधायक के तौर पर शपथ लेने का अधिकार है. न्यायालय से अनुमति भी मिल गई है. वह शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे. हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं. हमारे नेता अनंत सिंह भी कानून का सम्मान करते हैं." -नवल शर्मा, जदयू प्रवक्ता

5वीं बार विधायक बने: अनंत सिंह पांचवीं बार विधानसभा का चुनाव जीते. 2005 से विधायक बन रहे हैं. बिहार विधानसभा में कल 243 विधायक हैं और 242 विधायकों का शपथ ग्रहण हो चुका है. एक अनंत सिंह शपथ लेने के लिए बचे हुए थे, जिसे मंगलवार को पूरा कर लिया जाएगा.

चुनाव के दौरान हुई थी हत्या: विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी. दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे. इसी दौरान अनंत सिंह के समर्थक और विरोधी गुट के समर्थकों में भिड़ंत हो गयी थी. इसके बाद मारपीट और फायरिंग हुई थी. दुलारचंद यादव को गोली लगी थी. इस दौरान उनकी मौत हो गयी थी.

फेफड़ा फटने से हुई थी मौत: पहले चर्चा थी कि गोली लगने के कारण उनकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गोली पैर लगी थी. मौत का असली वजह फेफड़े का फटना और कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर था. रिपोर्ट में साफ लिखा था कि पीठ पर किसी भारी वस्तु से धक्का लगा है, जिससे उनकी पसलियां टूट गयी. सांस रूकने के कारण उनकी मौत हो गयी थी.

JDU MLA Anant Singh
जदयू विधायक अनंत सिंह (Anant Singh Twitter)

गाड़ी से कुचलने का था आरोप: इस मामले में परिजनों और समर्थकों ने भी आरोप लगाया था कि अनंत सिंह के समर्थकों ने गाड़ी से कुचलकर दुलारचंद यादव की हत्या कर दी थी. इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था. 2 नवंबर को अनंत सिंह सहित दो समर्थकों की गिरफ्तारी हुई थी.

चुनाव के पहले से जेल में हैं अनंत सिंह: अनंत सिंह को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया था. एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. चुनाव को देखते हुए वकील की ओर से याचिका दाखिल की गयी थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया था, तब से अनंत सिंह जेल में हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY
JDU MLA ANANT SINGH
अनंत सिंह
अनंत सिंह का शपथ ग्रहण
ANANT SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.