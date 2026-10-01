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दादा.. दादा एक बार और, सुनते ही मूंछ पर ताव देने लगे अनंत सिंह

जब मूंछ पर ताव देने लगे अनंत सिंह ( ETV Bharat )

पटना स्नातक सीट पर 'अनंत सिंह' Vs 'नीरज कुमार'

अनुज सिंह के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

''अनुज सिंह के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, हालांकि वोट देने का अधिकार जनता के पास है. जनता साथ देती है, तभी कोई चुनाव जीतता है. जनता ही उनकी मालिक है और वही किसी को कुर्सी देती है. यह जंग की तैयारी है और हरदम तैयार रहना चाहिए." - अनंत सिंह, जेडीयू विधायक

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वह अनुज सिंह के समर्थन में शुरू से ही हैं. यह पार्टी-पावर का चुनाव नहीं है. पार्टी के चुनाव में सिंबल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहां जनता ही फैसला करती है. उन्होंने कहा, हमारा कैंडिडेट जीतेगा और बाकी सब कैंडिडेट हारेंगे.

मूंछ पर ताव देते अनंत सिंह (ETV Bharat)

गुरुवार को जनसुराज के पटना स्नातक प्रत्याशी अनुज सिंह के नामांकन के दौरान अनंत सिंह उनके घर पहुंचे. मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने जन सुराज उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में रोड शो किया. इसके बाद वे अनुज सिंह के नामांकन के लिए कमिश्नर कार्यालय भी पहुंचे. रास्ते में उनके समर्थकों ने जब दादा, दादा एक बार और कहा तो इनता सुनते ही अनंत सिंह मूंछ पर ताव देने लगे.

दादा दादा.. और मूंछ पर ताव देने लगे अनंत सिंह

अनंत सिंह की पार्टी जेडीयू ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है. ऐसे में अनंत सिंह का अपनी पार्टी के प्रत्याशी के बजाय जन सुराज उम्मीदवार के समर्थन में नजर आना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है.

अनुज को अनंत का समर्थन, क्या बोले प्रशांत किशोर?

इधर दरभंगा में एक कार्यक्रम में पहुंचे जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने अनुज सिंह को जेडीयू विधायक अनंत सिंह के समर्थन पर कहा कि, "पूरा समाज जन सुराज के सपोर्ट में और बिहार में बदलाव और सुधार के लिए खड़ा है. अगर अनंत सिंह भी हमारे साथ खड़े हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?."

अनंत सिंह, जेडीयू विधायक (ETV Bharat)

बिहार MLC चुनाव, NDA की बैठक में क्या हुआ?

इससे पहले बिहार में विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर बुधवार को पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों एवं वरिष्ठ नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी. बैठक में विधान परिषद चुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक समन्वय, चुनावी रणनीति और घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.

खुली जीप में निकले अनंत सिंह (ETV Bharat)

सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे - संजय सरावगी

‎‎बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए पूरी एकजुटता और मजबूती के साथ विधान परिषद चुनाव के मैदान में उतरने जा रहा है. घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत संगठनात्मक तालमेल और साझा रणनीति के साथ चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे.

रोड शो के दौरान अनंत सिंह (ETV Bharat)

23 अक्टूबर को वोटिंग, 27 को फैसला

बिहार विधान परिषद की आठ शिक्षक और स्नातक सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना प्रस्तावित है. जन सुराज ने सभी आठ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं.

अनंत सिंह ने किया अनुज सिंह की जीत का दावा (ETV Bharat)

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