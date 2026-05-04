ETV Bharat / state

बाहुबली विधायक अनंत सिंह के स्वागत में लहराए हथियार, वीडियो वायरल

गोपालगंज: बिहार के मोकामा से प्रसिद्ध बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. इस बार मामला गोपालगंज जिले का है, जहां उनके स्वागत के दौरान समर्थकों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए कानून की धज्जियां उड़ाईं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गई है.

कार्यक्रम में पहुंचे अनंत सिंह: विधायक अनंत सिंह गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमराव गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. वे यहां पंचायत मुखिया गुड्डू राय के बेटे के उपनयन संस्कार में शिरकत करने गए थे. उनके काफिले के गांव पहुंचते ही समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया.

बाहुबली विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

जोरदार स्वागत और हथियारबंद नृत्य: समर्थकों ने फूल-मालाएं पहनाकर अनंत सिंह का भव्य स्वागत किया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कमरे में युवक भोजपुरी गानों पर नाचते हुए हाथों में हथियार लहरा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल: वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. लोग पुलिस सवाल उठा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही गोपालगंज पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है.