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'जहां भी चुनाव होगा, वहां यही हाल होगा..' बांकीपुर में BJP की हार पर अनंत सिंह का बड़ा बयान

अनंत सिंह ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम पर कहा कि अभी जहां भी चुनाव होगा, वहां यही हाल होगा. जनता में गुस्सा है. पढ़ें.

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JDU MLA अनंत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 1:00 PM IST

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पटना: बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम पर मोकामा के जदयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि जनता ही असली मालिक है. जनता जिसे चाहती है, उसे सत्ता सौंपती है और जिसे नहीं चाहती, उसे कुर्सी से उतार देती है. जनता की शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं है. नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में न रहने से भाजपा की हार के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता में यह संदेश गया कि भाजपा ने नीतीश जी के साथ ठीक नहीं किया.

अनंत सिंह का बड़ा बयान: अनंत सिंह ने आगे कहा कि भले ही नेता आपस में मिल-जुल कर रहने की बात कहें, लेकिन जनता के बीच इस बात को लेकर बेहद नाराजगी व्याप्त है. जनता का मानना है कि उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर अपना अमूल्य वोट दिया था. इसके बावजूद किसी अन्य को पद पर बैठा दिया गया. इस राजनीतिक खेल को जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, जिससे आम लोगों में भाजपा के प्रति भारी असंतोष दिखाई दिया.

अनंत सिंह का बड़ा बयान (ETV Bharat)

राजनीतिक बदलाव का असर: जनता इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से बेहद दुखी है. लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार को जानबूझकर साइड कर दिया गया. जब विधायक अनंत सिंह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के चुनाव क्षेत्र में मौजूद रहने से बांकीपुर का परिणाम कुछ अलग हो सकता था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार वहां खुद रहते, तो निश्चित रूप से चुनाव का ऐसा परिणाम कभी नहीं आता.

"सभी तरफ नीतीश कुमार की यही चर्चा है कि हमने (जनता) उन्हें वोट दिया और उन्हें बीच में हटा दिया गया है. इस बात में दम नहीं है. वो अपनी योजना से हटे हैं मगर जनता के बीच में चर्चा है कि उन्हें हटा दिया गया. अभी जहां भी चुनाव होगा, वहां यही हाल होगा. जनता में गुस्सा है कि हमनें मुख्यमंत्री किसे बनाया और उन्होंने किसको बना दिया. जनता नाराज है कि हम लोग किसके नाम पर वोट देते हैं और बीच मे वो लोग (पार्टी) बदला-बदली कर देते हैं."- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक

रितु जायसवाल का विपक्ष पर पलटवार: भाजपा नेता रितु जायसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में हार-जीत का फैसला हमेशा जनता तय करती है, न कि केवल नारों का शोर. जो लोग कल तक अपनी हर हार का ठीकरा ईवीएम (EVM) पर फोड़ते थे, उन्हें आज आत्ममंथन करने की सख्त जरूरत है. अगर सचमुच चुनाव मशीनें ही जीत तय करतीं, तो सत्ता पक्ष कभी भी चुनाव नहीं हारता और न ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर ऐसी करारी हार होती.

"जीत मिलने पर लोकतंत्र की दुहाई देना और हारने पर ईवीएम चोर या वोट चोर का नारा लगाना पूरी तरह गलत है. यह रवैया लोकतंत्र का नहीं, बल्कि हार की हताशा को दर्शाता है. मैं भी कभी ऐसे नारों के साथ खड़ी थीं. परंतु अब समझ चुकी हूं कि जनता का वोट ही सबसे बड़ा सच है और प्रशांत किशोर को जीत की बधाई."- रितु जायसवाल,भाजपा नेता

प्रशांत किशोर की जीत: पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है. बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में जन सुराज के प्रशांत किशोर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. पीके ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 से हराया.चुनावी मैदान में पहली बार उतरे प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले. वहीं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले.

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