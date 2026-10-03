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नहीं मान रहे अनंत सिंह! क्या बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा?

JDU के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ( ETV Bharat )

पटना: मोकामा से JDU के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और पटना स्नातक सीट से एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार के बीच की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बैठक कर इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दी थी. जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जानकारी देते हुए बताया था कि मामला ललन सिंह के क्षेत्र का है तो वही इस मुद्दे को सुलझाएंगे.