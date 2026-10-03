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नहीं मान रहे अनंत सिंह! क्या बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा?

लगता है JDU अनंत सिंह की नाराजगी दूर नहीं कर सकी है. शनिवार को उन्होंने जन सुराज के उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया.

Anant Singh road show
JDU के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 3, 2026 at 12:41 PM IST

5 Min Read
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पटना: मोकामा से JDU के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और पटना स्नातक सीट से एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार के बीच की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बैठक कर इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दी थी. जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जानकारी देते हुए बताया था कि मामला ललन सिंह के क्षेत्र का है तो वही इस मुद्दे को सुलझाएंगे.

नहीं सुलझा विवाद..

इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही थी कि छोटे सरकार मान जाएंगे और अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ चलाए जा रहे एजेंडे पर विराम लगा देंगे. लेकिन शनिवार को एक बार फिर तब सियासी पारा हाई हो गया जब अनंत सिंह थार पर सवार होकर जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए सड़क पर उतर गए.

श्रवण कुमार ने क्या कहा

इस मामले को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि संजय झा ने जो कहा है आपलोग उसी पर विश्वास कीजिए. मैं समझता हूं कि बातचीत करके मामले का हल निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा. छोड़ा इंतजार कीजिए.

"किसी नेता (ललन सिंह) को जिम्मा दिया गया है. कुछ समय के बाद सारी बातें सामने होंगी. हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन कहां प्रचार के लिए निकल रहा है.सारी बातें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में है. वरिष्ट नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, उसे देख कर लगता है कि जल्द ही बातचीत के जरिए इस मामले का हल निकल जाएगा." श्रवण कुमार, मंत्री,बिहार सरकार

साथ ही श्रवण कुमार ने कहा कि NDA कैंडिडेट नीरज ने अभी तक अपना नॉमिनेशन भी फाइल नहीं किया है. इसलिए, अभी बहुत समय है. हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं, जब सीनियर नेताओं को इस पर फैसला लेने के लिए ऑथराइज़ कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा.

रोड शो से पहले अनंत सिंह का बयान

बता दें कि पटना में रवाना होने से पहले अनंत सिंह ने कहा कि जनता भगवान है, मालिक है. उनसे अनुज सिंह के लिए आशीर्वाद मांगने निकला हूं. नवादा तक जाऊंगा. पार्टी के स्टैंड को लेकर पीछे हटने के सवाल पर उन्होंने कहा, सवाल ही नहीं है कि मैं पीछे हटूंगा. नीरज कुमार का नाम लिए बगैर अनंत सिंह ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, सब जानते हैं.

अनुज के लिए जन आशीर्वाद यात्रा

दरअसल पटना स्नातक विधान परिषद सीट से पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ अनंत सिंह खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं. शनिवार को वह जनसुराज के एमएलसी उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं.

200 KM लंबा रोड शो

जन सुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के लिए करीब 200 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं. अनंत सिंह के साथ जन सुराज प्रत्याशी भी हैं. यह रोड शो पटना से बख्तियारपुर, नालंदा होते हुए नवादा तक जाएगा.

नामांकन में भी साथ थे अनंत

1 अक्टूबर को जन सुराज के अनंत सिंह के नामांकन के दौरान भी अनंत सिंह उनके साथ नजर आए थे. इतना ही नहीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए 50 हजार रसगुल्ला भी बनवाया गया था. इस दौरान अनंत सिंह बार-बार क्लियर कर रहे हैं कि वह पीछे नहीं हटेंगे.

क्या अनंत सिंह पर हो सकती है कार्रवाई?

जिस तरह से अनंत सिंह जिद पर अड़े हैं और पार्टी के शीर्ष नेताओं की भी अनसुनी कर रहे हैं. उससे साफ है कि कुछ कड़े और बड़े फैसले पार्टी के अंदर हो सकते हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अनंत सिंह नहीं माने तो उनपर कार्रवाई भी हो सकती है. हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता ने ऐसे कोई जानकारी नहीं दी है. लेकिन अनंत की कार्यशैली से एनडीए उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है.

चुनाव की महत्वपूर्ण तिथियां

बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए 29 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. प्रत्याशी 6 अक्टूबर तक अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. सभी 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

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