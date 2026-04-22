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'पप्पू यादव पागल हो गया है.. ' महिलाओं को लेकर पूर्णिया सांसद के विवादित बयान पर भड़के अनंत सिंह

विधायक अनंत सिंह ने महिलाओं को लेकर अमर्यादित बयान देने पर पप्पू यादव को लताड़ा है. उन्होंने कहा, 'पागल हो गया है वो.' पढ़ें..

ANANT SINGH ATTACKS PAPPU YADAV
अनंत सिंह का पप्पू यादव पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 2:59 PM IST

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पटना: राजनीति में आने वाली महिलाओं को लेकर जब से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आपत्तिजनक बयान दिया है, तब से उन पर चौतरफा हमला जारी है. एक तरफ जहां महिला आयोग ने उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, वहीं विरोधी पर लगातार उन पर हमलावर हैं. इसी बीच मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने उन पर जोरदार हमला बोला है. इस विवाद में उन्होंने रंजीत रंजन को भी घसीट लाया है.

'पागल हो गया है': अनंत सिंह ने तगा कहा कि असल में पप्पू यादव पागल हो गए हैं, इसीलिए इस तरह से बयान देते रहते हैं. उन्होंने उनकी पत्नी रंजीत रंजन को इस विवाद में घसीटते हुए पूछा कि पूर्णिया सांसद बताएं कि उनकी पत्नी कहां है?

मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

अपनी पत्नी से पूछे पप्पू?: बाहुबली विधायक ने कहा कि जब पप्पू यादव कहते हैं कि 90 फीसदी महिलाएं राजनीति में आने के लिए बेड का सहारा लेती हैं तो पहले पप्पू यादव अपने पत्नी से तो पूछें वह कैसे गईं थीं? किसके जरिये राजनीति में आगे बढ़ीं?

"पहले पप्पू यादव अपने पत्नी से तो पूछे कि वह कैसे गई थी. वह सभी महिलाओं को कह रहे हैं. पहले अपनी पत्नी से पूछे कि कितने खटिया पर सोई है?"- अनंत सिंह, विधायक, जनता दल यूनाइटेड

ANANT SINGH
मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

पप्पू ने क्या बोला था?: असल में पप्पू यादव ने बीते दिनों राजनीति में काम कर रही महिलाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 90 फीसदी महिलाएं राजनीति में बेड शेयर करके पहुंचती हैं. इसके बाद बिहार राज्य महिला आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है कि तीन दिन में स्पष्टीकरण दें, नही तो महिला आयोग पप्पू यादव की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की अपील करेगी.

PAPPU YADAV
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (ETV Bharat)

बयान पर पप्पू ने क्या सफाई दी?: हालांकि विवाद बढ़ने के बावजूद पप्पू यादव अपने बयान पर कायम हैं. उन्होंने सफाई देते हुए कहा, 'हमने एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि राजनीति में महिलाओं की स्थिति क्या है? इसमें किसी का नाम तो नहीं लिया. फिर किसी को मिर्ची क्यों लग रही है?

क्राइम को लेकर तेजस्वी पर भड़के अनंत: वहीं, तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने कहा, 'बढ़ा-चढ़ाकर बोलने की कोई दवा नहीं होती. बिहार में बड़े अपराध नहीं हो रहे, सिर्फ छोटी घटनाएं सामने आ रही हैं. क्राइम कहीं नहीं हो रहा है.आप बताएं कहीं कोई किडनैप हुआ हो. कहीं पता चला साइकिल ले गया, कहीं कोई मोबाइल छीनकर ले गया, इस सब किस्म के चोर हैं. हां डकैती, किडनैप जैसे अपराध नहीं है. लालू सरकार में रोज़ किडनैप सुनते थे. 100-200 रोज होते थे.'

'निशांत को बिहार घूमना चाहिए': अनंत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को बिहार घूमना चाहिए. घूमने का फायदा है कि अपनी आंख के सामने सभी कार्यों को होता हुआ देख लेंगे. घूमने से समस्या का समाधान होता है. इससे पता चलता है कि कहां क्या कमी है.

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