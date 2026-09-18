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JDU विधायक अनंत सिंह का बागी तेवर बरकरार, कहा- 'नीरज कुमार की जमानत जब्त करवाएंगे'

काफी मान-मनौव्वल के बाद भी जेडीयू के बागी विधायक मानने को तैयार नहीं है. पूरी तरह खिलाफर पर उतर आए हैं. रिपोर्ट- अविनाश कुमार.

ANANT SINGH
मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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पटना : मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का बागी तेवर बरकरार है. उन्होंने साफ कर दिया है कि वह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में नीरज कुमार का विरोध करेंगे. सिर्फ हराएंगे ही नहीं बल्कि जमानत भी जब्त करवा देंगे.

नहीं मान रहे हैं अनंत सिंह

दरअसल, जेडीयू ने अनंत सिंह को मनाने की कोशिश की लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली. निशांत कुमार ने भी मोर्चा संभाला पर उसका भी परिणाम सिफर ही रहा. इसका उदाहरण शुक्रवार को देखने को मिला. जब जेडीयू की बैठक में अनित सिंह नहीं पहुंचे.

'नीरज कुमार को हराएंगे'

जब संवाददाताओं ने अनंत सिंह से इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है. ऐसे में यह पार्टी का चुनाव कैसे है. वैसे भी नीरज कुमार ने मुझे हराने की कोशिश की थी. यही नहीं एके 47 मामले में जेल भिजवाने में नीरज कुमार का ही हाथ था.

अनंत सिंह संवाददाताओं से बात करते हुए (ETV Bharat)

''हम जदयू के विरोध में नहीं है, हम नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं. उसी ने मुझे फंसाया था, यह बात हमने बैठक में भी कही थी. अगर जरूरत है तो उसका (नीरज कुमार) और मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए. उन्होंने शराब पिला-पिलाकर लोगों से मुझे गाली सुनवाए हैं.''- अनंत सिंह, विधायक, जेडीयू

अनुज सिंह का समर्थन

जेडीयू के मोकामा विधायक अनंत सिंह ने एलान किया है कि वह इस बार एमएलसी चुनाव में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अनुज सिंह का समर्थन करेंगे. नवादा के शिक्षाविद् और संभावित प्रत्याशी अनुज सिंह, अनंत सिंह के समर्थन से काफी खुश नजर आ रहे हैं. वैसे अनंत सिंह और नीरज कुमार की अदावत पिछले 11 साल यानी 2015 से जारी है.

नीरज कुमार
नीरज कुमार (ETV Bharat)

निशांत कुमार ने की थी बैठक

दो दिन पहले यानी 16 सितंबर को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर जद (यू) के नालंदा जिले के सांसद, विधायक, विधान पार्षदगण एवं वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में चुनाव की तैयारियों, संगठन की सक्रियता, मतदाताओं से संवाद तथा बूथ स्तर तक पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

Nishant Kumar
जब निशांत कुमार ने की थी बैठक (ETV Bharat)

'सभी दलों से तालमेल है जरूरी'

इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा था कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर पूरी मजबूती से काम करना है. उन्होंने कहा कि हमें अभी से मतदान और मतगणना तक की स्पष्ट रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है. एनडीए के सभी सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल और आपसी संवाद बनाए रखना है.

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