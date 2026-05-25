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बाहुबली MLA अनंत सिंह को बड़ी राहत, 30 मई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है. अब 30 मई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी. पढ़ें पूरी खबर..

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अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 1:34 PM IST

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गोपालगंज: हथियार लहराने और अश्लील डांस वायरल वीडियो मामले में आज गोपालगंज एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जबकि अनंत सिंह को तत्काल राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी.

अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत: इस मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह समेत कुल 9 आरोपी नामजद हैं लेकिन, अदालत ने सभी आरोपियों में से सिर्फ जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी पर ही रोक लगाई है. बाकी अन्य आरोपियों को ऐसी कोई राहत फिलहाल नहीं मिली है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है.

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जेडीयू विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

30 मई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक: अदालत में अनंत सिंह का पक्ष रखने के लिए वकीलों की एक मजबूत टीम उतरी थी. बचाव पक्ष की ओर से पटना हाई कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन और गोपालगंज सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने जोरदार पैरवी की. डिफेंस काउंसिल ने कानूनी बारीकियों और तथ्यों को कोर्ट के सामने रखते हुए दलील दी कि अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता नहीं है. दलील सुनने के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया.

क्या बोले अधिवक्ता?: बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने अदालत के समक्ष दलीलें देते हुए वायरल वीडियो को एडिटेड वीडियो बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है. वहीं, पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेश कुमार पाठक ने कहा कि अगली सुनवाई 30 तारीख के लिए मुकर्रर की गई है. इस केस में धारा 111 बीएनएस को जोड़ने के लिए आवेदन दिया है. हलांकि ये आवेदन अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है.

30 मई को मामले में अगली सुनवाई (ETV Bharat)

"आज स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनंत कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. 30 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी. बाकी आरोपियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है."- राजेश कुमार पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता, गोपालगंज सिविल कोर्ट

क्या है मामला?: दरअसल, ये मामला 3 मई का है. अनंत सिंह गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. बाद में उस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग हथियार लहराते नजर आ रहे हैं. हालांकि अनंत ने सफाई देते हुए कहा कि उनके जाने के बाद क्या हुआ, उनको नहीं पता लेकिन उनके रहते वैसा कुछ नहीं हुआ था.

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