अपनी ही पार्टी के खिलाफ जन सुराज के रथ पर सवार अनंत सिंह! अनुज के लिए बनवाए 50 हजार रसगुल्ले
JDU विधायक अनंत सिंह एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ बगावत और पीके के उम्मीदवार की जीत के लिए महातैयारी में जुट गए हैं.
Published : October 1, 2026 at 12:40 PM IST
पटना : मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने नीरज कुमार को हराने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की है. उन्होंने प्रतिद्वंदी और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के नामांकन के लिए खास इंतजाम किए हैं. समर्थकों के लिए मिठाई, पूरी और 50 हजार रसगुल्ले तैयार करवाए गए हैं.
नामांकन और शक्ति प्रदर्शन की अनंत तैयारी
जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह नामांकन के लिए एक ही गाड़ी से रवाना हुए. नामांकन के लिए जाने से पहले विधायक ने एक बड़ा बयान जारी किया. उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट कहा कि क्षेत्र में हमारी चुनावी तैयारियां बेहद मजबूत और तेज हैं. हम सभी जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं.
"हमारी तैयारी पूरी तरह से तेज है. हमने पूरी तैयारी कर ली है. जितने भी लोग यहां पहुंच रहे हैं, हम सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं. समर्थकों के लिए खाने-पीने की भी व्यवस्था की गई है."- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक
समर्थकों के लिए विशेष इंतजाम
अनंत सिंह ने कहा कि जितने भी लोग नामांकन में शामिल होने पहुंच रहे हैं, उन सभी के खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है. उन्होंने समर्थकों के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि अनुज सिंह के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे स्वयं क्षेत्र में उतरेंगे और जन सुराज प्रत्याशी के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे.
प्रशांत किशोर पर तीखा बयान
जब पत्रकारों ने अनंत सिंह से प्रशांत किशोर के नामांकन में शामिल होने से जुड़ा सवाल पूछा, तो उन्होंने तल्ख तेवर दिखाए. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि छोड़िए, हम किसी प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं. वह अपनी ही पार्टी जेडीयू के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार को छोड़कर, जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में खुलकर खड़े नजर आए.
चुनाव की महत्वपूर्ण तिथियां
बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए 29 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. प्रत्याशी 6 अक्टूबर तक अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. सभी 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.
चुनावी सीटों का पूरा विवरण
इस बार बिहार में 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों सहित कुल 8 विधान परिषद सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं. इनमें पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी की स्नातक सीटें शामिल हैं. इसके अतिरिक्त पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों पर भी मतदान कराया जाएगा. इन सभी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है.
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