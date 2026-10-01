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अपनी ही पार्टी के खिलाफ जन सुराज के रथ पर सवार अनंत सिंह! अनुज के लिए बनवाए 50 हजार रसगुल्ले

नामांकन और शक्ति प्रदर्शन की अनंत तैयारी ( ETV Bharat )

पटना : मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने नीरज कुमार को हराने के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की है. उन्होंने प्रतिद्वंदी और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के नामांकन के लिए खास इंतजाम किए हैं. समर्थकों के लिए मिठाई, पूरी और 50 हजार रसगुल्ले तैयार करवाए गए हैं.