'नीतीश कुमार के लिए तड़प रहा है बिहार', CM के फैसले से JDU कार्यकर्ताओं के साथ-साथ मंत्री भी दुखी
नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से जेडीयू के नेता खुश नहीं हैं. कई मंत्री भी खुलकर अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा हैं. पढ़ें..
Published : March 6, 2026 at 1:49 PM IST
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं. उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है. इसके साथ ही अब उनको सीएम पद से इस्तीफा देना होगा. वह भले ही इसे अपनी इच्छा के मुताबिक लिया गया फैसला बता रहे हैं लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए इस निर्णय को पचा पाना मुश्किल हो रहा है. एक तरफ कार्यकर्ता उग्र हैं, वहीं दूसरी तरफ मंत्री कह रहे हैं कि हमलोग भी दुखी हैं.
'तड़प रहा है बिहार': बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार के लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्य को छोड़कर दिल्ली जाएं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यों को तमाम लोग पसंद करते हैं. पूरा बिहार तड़प रहा है. हमलोग भी आहत हैं जहां तक जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सवाल है तो उनसे अपील करूंगा कि वह हिम्मत से काम लें.
'तड़प रहा है बिहार': बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा कि बिहार के लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार राज्य को छोड़कर दिल्ली जाएं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यों को तमाम लोग पसंद करते हैं. पूरा बिहार तड़प रहा है. हमलोग भी आहत हैं जहां तक जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सवाल है तो उनसे अपील करूंगा कि वह हिम्मत से काम लें.
"मैं विपक्ष की बात नहीं करना चाहता. नीतीश कुमार का काम करने का तरीका पूरे बिहार को पसंद है. पूरी बिहार तरह रहा है, इसलिए कोई नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर कहीं जाएं."- जमा खान, जेडीयू नेता सह मंत्री, बिहार सरकार
'मर्माहत हैं सब लोग': वहीं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, हमलोग उनके साथ हैं लेकिन ये भी सच है कि इस निर्णय से कार्यकर्ता और समर्थक दुखी हैं. विधायक और सांसद भी मर्माहत हैं लेकिन हमें अपने लीडर के साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा.
'मर्माहत हैं सब लोग': वहीं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, हमलोग उनके साथ हैं लेकिन ये भी सच है कि इस निर्णय से कार्यकर्ता और समर्थक दुखी हैं. विधायक और सांसद भी मर्माहत हैं लेकिन हमें अपने लीडर के साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा.
"नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं. उनका जो राजनीतिक फैसला है, उस फैसले के साथ हम सब खड़े हैं. विधायक-सांसद और उनके समर्थक उनके इस निर्णय से दुखी हैं लेकिन हमलोगों को अपने नेता के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहना होगा. यही अपने लीडर के प्रति कृतज्ञता होगी."- श्रवण कुमार, जेडीयू नेता सह मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
जेडीयू कार्यालय में बवाल: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद जेडीयू कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. आज भी कार्यालय में हंगामा देखने को मिला. पीएम मोदी के पोस्टर को काले रंग से ढंक दिया गया. इस दौरान संजय झा और ललन सिंह जैसे नेताओं पर बीजेपी के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया.
नीतीश जाएंगे राज्यसभा: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं. कल ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया है. 16 मार्च को चुनाव है, उसके बाद वह कभी भी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. नामांकन से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बताया था कि वह तीनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं. उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा का भी सदस्य बनें, इसलिए दिल्ली जाने का फैसला किया है.
बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम: नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के बाद नई सरकार का मुखिया भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये तय है. हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी और उप-मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा.
