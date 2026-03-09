ETV Bharat / state

'CM कोई भी हो.. नेता तो नीतीश कुमार ही रहेंगे', JDU के मंत्री का बड़ा दावा

नीतीश कुमार भले ही सीएम पद से हट जाएं लेकिन सरकार उनके ही निर्देश पर चलेगी. ये दावा जेडीयू नेताओं का है. पढ़ें पूरी खबर..

Nitish Kumar
राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 9, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं. 16 मार्च के बाद वह कभी भी पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इसके बाद नए सीएम की ताजपोशी होगी. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश बिहार की राजनीति से पूरी तरह अलग हो जाएंगे? इसका जवाब उनके करीबी मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता विजय चौधरी ने दिया है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सूबे की सियासत और सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी.

'नीतीश ही हमारे नेता रहेंगे': विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने केवल जेडीयू, बल्कि गठबंधन के भी सर्वमान्य नेता हैं. सभी लोगों की सहमति के बाद ही उन्होंने केंद्रीय राजनीति में जाने का फैसला किया है. ऐसे में आगे भी उनकी भूमिका अहम रहेगी, क्योंकि वे ही हमारे नेता रहेंगे. मंत्री ने कहा कि जहां तक नई सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्रियों के चयन का सवाल है तो इस पर भी निर्णय सीएम ही लेंगे.

निशांत पर क्या बोले?: वहीं निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने पर विजय चौधरी ने कहा कि हमलोगों के अनुरोध पर ही वह सक्रिय राजनीति में आए हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में सर्व-स्वीकार्यता है. वे हर जिले के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, विधायकों से मिलेंगे, पदाधिकारियों से मिलेंगे.

"जेडीयू से कौन मंत्री बनेगा, ये फैसले नीतीश कुमार ही लेंगे. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले ही न रहें लेकिन नेता वही रहेंगे. जहां तक निशांत के राजनीति में आने का सवाल है तो हमलोगों के अनुरोध पर ही वह सक्रिय राजनीति में आए हैं. आने वाले समय में वह लोगों के बीच जाएंगे."- विजय कुमार चौधरी, जेडीयू नेता सह मंत्री, जल संसाधन विभाग

Nitish Kumar
नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी (सौ. नीतीश कुमार एक्स)

'जेडीयू को खत्म कर देगी बीजेपी': जनता दल यूनाइटेड के नेता चाहे जो भी बोले लेकिन आरजेडी का दावा है कि आने वाले समय में पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सियासी साजिश की है. बीजेपी ने निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री करवायी है, वही उनको आउट भी कराएगी. जेडीयू को खत्म करने की कोशिश है.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स)

"कई महीनों से चर्चा थी कि नीतीश कुमार के सपुत्र निशांत कुमार राजनीति में आएंगे. देखना है कि अब कौन सी जिम्मेदारी निभाएंगे. हमारे नेता ने पहले भी कहा था कि राजनीति में आना चाहिए उनका स्वागत है लेकिन जिस घटनाक्रम के तहत वे आए हैं. भाजपा ने उन्हें इन कराया, आउट भी भाजपा ही करा देगी और जदयू को समाप्त करेगी."- मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स)

जेडीयू अध्यक्ष या डिप्टी सीएम की चर्चा: निशांत कुमार ने रविवार को जेडीयू कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे लेकिन बाद में बेटे ने सीएम आवास जाकर पिता का आशीर्वाद लिया. चर्चा है कि उनको जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष या नई सरकार में उप-मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:

राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार का बिहार 'प्लान', 10 मार्च से फिर शुरू करेंगे 'समृद्धि यात्रा'

JDU का BOSS या डिप्टी CM.. क्या होगी निशांत कुमार की भूमिका?

निशांत का जेडीयू में ग्रैंड वेलकम, सदस्यता लेते ही कार्यकर्ताओं ने रख दी ये डिमांड

Explainer: क्या 'दूसरे नीतीश' बन पाएंगे निशांत कुमार? विरासत, सियासत, वंशवाद और जनस्वीकार्यता की बड़ी चुनौती

TAGGED:

NISHANT KUMAR
JDU
नीतीश कुमार
विजय चौधरी
NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.