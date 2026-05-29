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'MLC चुनाव में विपक्ष दूर-दूर तक लड़ाई में नहीं', नीतीश के करीबी मंत्री का दावा

एनडीए के पास संख्या बल: भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि विधान परिषद के चुनाव में तो आम वोटर वोट नहीं डालते हैं, सिर्फ विधायक ही वोट डालेंगे और विपक्ष के पास वोट कहां है. मंत्री ने कहा कि एमएलसी पद के लिए कोई भी दावेदारी कर सकता है लेकिन फैसला तो एनडीए के पांचों घटक दल के नेता ही करेंगे.

विपक्ष के दावे में कोई दम नहीं: बिहार सरकार में योजना विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा एनडीए एकजुट है और लड़ाई में कहीं भी विपक्ष नहीं है, क्योंकि संख्या बल हम लोगों के साथ है. उन्होंने कहा कि विपक्ष तो विधानसभा चुनाव में भी दावा कर रहा था कि तेजस्वी यादव सीएम पद की शपथ लेंगे लेकिन क्या हुआ? एनडीए भारी मतों से जीता और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी.

पटना: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव होना है. इसको लेकर सूबे की सियासत में हलचल बढ़ने लगी है. महागठबंधन की तरफ से एक से अधिक सीटों पर जीत के दावे हो रहे हैं. हालांकि जेडीयू नेता और मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के दावों में कोई दम नहीं है, संख्या हमारे पास है.

"हमारे पास संख्या बल है. ऐसे में हम समझते हैं कि दूर-दूर तक विपक्ष लड़ाई में नहीं है. इसलिए उन लोगों का कहना नहीं कहना कोई मायने नहीं रखता है. ये तो गिनती के हिसाब से तय होता है. आम वोटर तो वोट डालते नहीं कि आगे-पीछे हो सकता है. इसमें तो हम विधायक वोट डालते हैं."- भगवान सिंह कुशवाहा, जेडीयू नेता सह मंत्री, बिहार सरकार

18 जून को 10 सीटों के लिए मतदान: विधान परिषद के 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 1 जून से नॉमिनेशन शुरू होगा, जो 8 जून तक चलेगा. 18 जून को वोट डाला जाएगा. संख्या बल के हिसाब से 10 सीटों में से 9 सीट एनडीए को मिलना तय है. विपक्ष को एक सीट मिल सकती है लेकिन एनडीए नेताओं का दावा है कि सभी 10 सीट एनडीए जीतेगा.

राज्यसभा की तरह इस बार भी होगा 'खेला'?: राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी पांचों सीटें जीती थी, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने खेला कर दिया था. राज्यसभा की तरह विधान परिषद चुनाव में भी विपक्षी खेमा एकजुट नहीं रहा तो एक सीट जितना भी मुश्किल हो जाएगा.

जल्द ही होगा उम्मीदवारों का ऐलान: एनडीए में विधान परिषद के उम्मीदवार को लेकर मंथन चल रहा है. सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली में एनडीए नेताओं को भोज देकर एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की है. नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का विधान परिषद में जाना तय है. दिल्ली में विधान परिषद उम्मीदवारों के अन्य नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

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