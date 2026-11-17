ETV Bharat / state

JDU में बड़े पैमाने पर फेरबदल, देखें पूरी लिस्ट किस नेता को किस राज्य की जिम्मेदारी मिली

जेडीयू ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में किए कई बड़े फेरबदल ( ETV Bharat )

पटना: जनता दल यूनाईटेड यानि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देशानुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और विभिन्न प्रदेशों के प्रभारियों की घोषणा की है.राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कई बड़े फेर बदल किए हैं. दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं.

श्याम रजक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी