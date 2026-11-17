JDU में बड़े पैमाने पर फेरबदल, देखें पूरी लिस्ट किस नेता को किस राज्य की जिम्मेदारी मिली
JDU National President Nitish Kumar: राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेशों के प्रभारियों की घोषणा की. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 17, 2026 at 3:40 PM IST
पटना: जनता दल यूनाईटेड यानि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देशानुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और विभिन्न प्रदेशों के प्रभारियों की घोषणा की है.राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कई बड़े फेर बदल किए हैं. दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं.
श्याम रजक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी
चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को उपाध्यक्ष बनाया गया है उन्हें अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी भी दी गई है. इसके अलावा पार्टी ने कई विधायकों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है. पार्टी के महासचिव व विधायक श्याम रजक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं दूसरे महासचिव विधायक रामसेवक सिंह को पार्टी ने झारखंड का जिम्मा सौंपा है.
कहकशां परवीन को महिला विंग का प्रभार
इसके अलावा महासचिव रमेश सिंह कुशवाहा को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है. उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहले से प्रभार में हैं. पूर्व सांसद और महासचिव कहकशां परवीन को महिला विंग का प्रभारी बनाया गया है.
गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ
महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार को दिल्ली का प्रभार दिया गया है, जबकि महासचिव गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है. उनके अलावा महासचिव राज सिंह मान को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है.
राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी
महासचिव मनीष कुमार वर्मा को उड़ीसा का जिम्मा मिला है, महासचिव हर्षवर्धन सिंह को गोवा की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा पार्टी ने महासचिव राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी पहले से दी हुई है.
जद (यू) के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री आफाक अहमद खान जी द्वारा राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं विभिन्न प्रदेशों के प्रभारियों की घोषणा की गई है। आप सभी को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए ढेरों बधाई एवं सफल कार्यकाल की हार्दिक शुभकामनाएँ। #JDU #JanataDalUnited— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 17, 2026
सचिवों को भी अहम जिम्मेदारी
महासचिवों के अलावा पार्टी ने सचिवों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी है. सचिव रविंद्र कुमार सिंह को छत्तीसगढ़ की, सचिव विद्यासागर निषाद को मध्य प्रदेश की, सचिव दयानंद राय को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, सचिव संजय कुमार को कर्नाटक की और सचिव मोहम्मद निसार को तमिलनाडु की जिम्मेदारी दी गई है.
शैलेंद्र कुमार को पंजाब की जिम्मेदारी
इसके अलावा पार्टी ने सचिव शैलेंद्र कुमार को पंजाब की जिम्मेदारी दी है. पहले इनके पास दिल्ली का प्रभार था. सचिव रूही वांगूग को असम की जिम्मेदारी दी गई है. सचिव धर्मेंद्र तिवारी को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई हैसचिव निवेदिता कुमारी को प्रभारी महिला प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है .
अनिल प्रसाद हेगड़े बने उत्तर पूर्व के सह प्रभारी
साथ ही पार्टी ने अनिल प्रसाद हेगड़े को उत्तर पूर्व का सह प्रभारी बनाया गया है. अशोक राम को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है. वहीं राष्ट्रीय स्तर पर तीन नए प्रवक्ता भी बनाए गए हैं जिनमें निखिल मंडल, विधायक कोमल सिंह और शालिनी पटेल शामिल हैं.
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