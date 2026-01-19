ETV Bharat / state

'आरसीपी सिंह जदयू में आ रहे हैं..', इस बात को लेकर हो सकती है पार्टी में फूट

चर्चा है कि आरसीपी सिंह जदयू में आ रहे हैं. इसको लेकर जदयू के अंदर नेताओं के अलग-अलग राय है.

RCP Singh
आरसीपी सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 19, 2026 at 9:00 PM IST

Updated : January 19, 2026 at 9:07 PM IST

पटना: जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कभी नीतीश कुमार के खास रहे राम चंद्र प्रसाद यानी आरसीपी सिंह को लेकर जदयू में इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. जातीय समीकरण भी तैयार हो रहा है. हालांकि ललन सिंह के बयान के बाद यह तय है कि आरसीपी सिंह की जदयू में फिर से वापसी आसान नहीं होगा.

'नीतीश और मेरे में कोई अंतर नहीं': पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार और उनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं. कहा था कि 25 सालों से दोनों एक-दूसरे को जानते हैं. जदयू में वापसी को लेकर संकेत भी दिए थे. उसके बाद पार्टी के अंदर कई नेताओं ने जदयू में उनकी वापसी को लेकर बयान दिया.

आरसीपी सिंह के जदयू में आने की चर्चा (ETV Bharat)

जदयू से अलग हो गए थे आरसीपी: कुछ नेताओं ने स्वागत किया तो कुछ खुलकर विरोध में आ गए हैं. केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के कारण ही आरसीपी सिंह जदयू से अलग-अलग पड़े थे. अंत में पार्टी छोड़ना पड़ा. आरसीपी सिंह उसके बाद बीजेपी में भी शामिल हुए और फिर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में भी गए, लेकिन कहीं भी उन्हें सफलता नहीं मिली.

ललन सिंह ने क्या कहा?: आरसीपी सिंह के जदयू में फिर से वापसी को ललन सिंह ने नकार दिया है. उन्होंने कहा कि 72 से 42 पर पहुंचाने वाले लोग क्या करेंगे आकर. ललन सिंह का कहना है कि जब आरसीपी सिंह थे, तो पार्टी की सीट बिहार चुनाव में घट गयी थी.

'श्याम रजक बोले-स्वागत है': हालांकि कई नेताओं ने आरसीपी सिंह की वापसी होने पर स्वागत करने की बात कही. फुलवारी शरीफ के विधायक श्याम रजक ने भी कहा कि आरसीपी सिंह आते हैं तो पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी. पार्टी के निर्माण में उनका भी योगदान है. कई नेता आरसीपी सिंह के नाम पर हाथ जोड़ लेते हैं. मनीष वर्मा जो आईएएस अधिकारी से नेता बने हैं, आरसीपी सिंह पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.

'पार्टी नेतृत्व ही फैसला लेगी': कभी आरसीपी सिंह के नजदीकी रहे पूर्व मंत्री जयंत राज कहते हैं कि पार्टी नेतृत्व ही फैसला लेगी. आरपी सिंह को लेकर मीडिया में ज्यादा चर्चा है. विधायक संतोष निराला का कहना है कि जो भी फैसला होगा वह पार्टी नेतृत्व का होगा. हम लोग तो कार्यकर्ता हैं. सबके साथ काम किए हैं.

JDU Leaders Different Statements Regarding RCP Singh
जयंत रात (ETV Bharat)

नीतीश कुमार सर्वेसर्वा: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है आरसीपी सिंह की वापसी केवल नीतीश कुमार के चाहने से ही संभव होगा कोई विरोध करे उसका असर पड़ने वाला नहीं है. एक समय ललन सिंह ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था. नीतीश कुमार के पेट से दांत निकलने की बात तक कही थी.

"दूसरे दल से जाकर चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जब बाद में ललन सिंह ने नीतीश कुमार के सामने समर्पण किया तो फिर से उन्हें नीतीश कुमार ने पार्टी में शामिल कराया. राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जिम्मेवारी दी. फिलहाल केंद्र में मंत्री है." -प्रो. प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

पार्टी संगठन में बड़ी भूमिका: केंद्र में मंत्री को लेकर ही ललन सिंह का आरसीपी सिंह के साथ विवाद हुआ था. आरसीपी सिंह जिस तरह से बयान दे रहे हैं साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार के सामने समर्पण कर रहे हैं. ऐसे में फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही लेना है, क्योंकि एक समय नीतीश कुमार के सबसे खास थे. पार्टी संगठन में उनकी बड़ी भूमिका रही है.

वापसी आसान नहीं: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि आरसीपी सिंह के लिए वापसी आसान नहीं होने वाला है. नीतीश कुमार की स्थिति पहले जैसी नहीं है. जो भी डिसीजन लेते हैं, उसमें कुछ लोगों की बड़ी भूमिका होती है. अब उसमें से लोग आरसीपी सिंह को आने देंगे कि नहीं सब कुछ इस पर निर्भर करेगा. क्योंकि आरसीपी सिंह के विरोध में नालंदा से आने वाले श्रवण कुमार भी रहे हैं.

'कई नेता से अच्छे संबंध नहीं': सुनील पांडे कहते हैं कि अशोक चौधरी के साथ भी उनका अच्छा संबंध नहीं रहा. ललन सिंह के साथ जो संबंध है, वह तो जग जाहिर है. पार्टी के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव भी आरसीपी सिंह को पार्टी में सर्वेसर्वा बनाने के विरोध में रहे थे. कई बार अपनी नाराजगी भी जताते रहे. 2020 में जो पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन हुआ तो विजेंद्र यादव ने इसके लिए आईएएस अधिकारी को पार्टी की कमान सौंपने जैसे गलत फ़ैसले को कारण बताया था.

"विजय कुमार चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा क्या फैसला लेंगे, वह भी बहुत मायने रखता है. जदयू में एक खेमा अभी भी आरसीपी सिंह के समर्थन के तौर पर जाना जाता है. कई लोग चाहेंगे कि आरसीपी सिंह फिर से पार्टी में आ जाएं. श्याम रजक के बयान से यही लगता है. उमेश कुशवाहा को भी आरसीपी सिंह का नजदीकी बताया जाता है." -सुनील कुमार पांडे, राजीनीतिक विशेषज्ञ

पावरफुल नेता थे आरसीपी सिंह: आरसीपी सिंह लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहे. नीतीश कुमार के प्रधान सचिव से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद जब जदयू में शामिल हुए, तब जदयू में राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दी और बाद में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया.

JDU Leaders Different Statements Regarding RCP Singh
पटना में लगा पोस्टर (ETV Bharat)

विवाद के कारण पार्टी छोड़े: विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से लेकर सरकार बनने पर मंत्री कौन होगा, इसका भी डिसीजन आरसीपी सिंह के अनुशंसा पर ही नीतीश कुमार लेते थे. आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री आवास में ही जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक ट्रेनिंग भी देते रहे. लेकिन जब केंद्र में मंत्री बने उस समय से उनकी स्थिति पार्टी में कमजोर होने लगी. ललन सिंह से विवाद हो गया, क्योंकि ललन सिंह भी केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे.

कुर्मी समाज एक्टिव: आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर कुर्मी समाज भी एक्टिव हो गया है. आरसीपी सिंह और निशांत को लेकर लगातार पोस्टर भी लगा रहा है. आरपी सिंह अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिल भी रहे हैं. विधानसभा चुनाव में जो जदयू से बागी हुए थे उनसे भी मुलाकात हो रही है.

संगठन का चुनाव होना है?: अभी पटेल समाज की ओर से चूड़ा दही भोज में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह को बुलाया गया था. दोनों पहुंचे भी थे. जदयू में इन दिनों सदस्यता अभियान चल रहा है. जल्द ही संगठन की चुनावी प्रक्रिया भी शुरू होगी. इस साल जदयू में कई बड़े उलट फेर होने हैं. निशांत को लेकर भी चर्चा हो रही है. ऐसे में आरसीपी सिंह की भी लॉटरी लग सकती है.

