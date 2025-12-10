ETV Bharat / state

बिहार में JDU नेता को घर में घुसकर गोलियों से भून डाला

बिहार में हत्याओं का दौर जारी है. इसबार बेगूसराय में गोलियों की गूंज सुनाई पड़ी है. पढ़ें खबर

JDU LEADER SHOT DEAD IN BEGUSARAI
बेगूसराय में हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 10, 2025 at 1:22 PM IST

बेगूसराय : बिहार में अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर में घुसकर जेडीयू नेता को गोलियों से भून डाला गया. सीना, आंख और गर्दन के पास गोली मारी गई. जिससे घटना स्थल ही उनकी मौत हो गई.

बेगूसराय में हत्या : मृतक की पहचान निलेश कुमार के रूप में हुई है. निलेश कुमार जेडीयू के पूर्व पंचयात अध्यक्ष थे. वारदात को छौड़ाही थाना क्षेत्र के पीर नगर गांव में देर रात अंजाम दिया गया. जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर सोए हुए जेडीयू नेता निलेश कुमार की हत्या कर दी.

बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम : घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. परिजनों के मुताबिक निलेश कुमार अपने डेरा पर सोए हुए थे, तभी तीन बाइक पर सवार आधा दर्जन अपराधी पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया. अपराधियों ने निलेश कुमार को तीन गोली मारी, जिससे घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई. गोलीबारी की आवाज सुनकर जब लोग दौड़े, तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए.

''मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. इसके बावजूद भी उसकी नृशंस कर दी गई. अपराधी कह रहे थे कि एक को मारे हैं अभी एक को और मारना है.''- अखिलेश कुमार, मृतक के बड़े भाई

लोगों में काफी गुस्सा : घटना के बाद ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश व्यापत है. लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है. सूचना मिलते ही छौड़ाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया.

''हत्यारा और मृतक आपस में गोतिया बताया जा रहा है. पूर्व के जमीन विवाद और वर्चस्व की लड़ाई में इस हत्या को अंजाम दिया गया है. मृतक पहले जेडीयू के पंचयात अध्यक्ष रहे थे. मामले की जांच की जा रही है. अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.''- जीतेन्द्र कुमार, छौड़ाही थाना अध्यक्ष

पुरानी दुश्मनी में मर्डर : मृतक की पत्नी शिल्पा कुमारी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगायी है. शिल्पा कुमारी ने बताया कि अपराधी पड़ोस के ही रहने वाले हैं. अपराधियों ने उसेके पति से पुराना दुश्मनी निकाला है. वहीं निलेश कुमार के पिता रामबली महतो ने बताया कि हमने चार अपराधियों को पहचाना है, बांकी को नहीं पहचान सके. जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उस पर कई मामले पूर्व से दर्ज हैं.

''आरोपी ब्रजेश दास ने कुछ दिन पहले एक भोज के दौरान हत्या की साजिश रची थी. ब्रजेश के पिता ने अपने पुत्र को पांच लाख रुपया हथियार खरीदने के लिए दिया था. पुलिस को उसपर काईरवाई करनी चाहिए, नहीं तो वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है.''- सुरेश दास, स्थानीय ग्रामीण

संपादक की पसंद

