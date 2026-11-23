ETV Bharat / state

पहले नीतीश के सहारे लालू को रोका, अब वोट बैंक बचाने को निशांत पर बीजेपी का दांव या मजबूरी?

निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में पिछले तीन दशकों से भाजपा, नीतीश कुमार को आगे रखकर राजनीति करती रही है और उन्हीं के चेहरे पर लालू प्रसाद यादव को हाशिए पर पहुंचाया. अब नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आ चुके हैं और जदयू ने उन्हें अपना भविष्य मान लिया है. भले ही उन्हें अभी स्वास्थ्य मंत्री की ही जिम्मेदारी मिली है, लेकिन पार्टी नेता उन्हें सर्वेसर्वा मान रहे हैं. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि वोट बैंक राजद में जाने के डर से भाजपा के लिए निशांत भी नीतीश की तरह मजबूरी बन गए हैं.

नीतीश के चेहरे पर लालू प्रसाद को भाजपा ने हाशिए पर पहुंचाया