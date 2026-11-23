पहले नीतीश के सहारे लालू को रोका, अब वोट बैंक बचाने को निशांत पर बीजेपी का दांव या मजबूरी?
निशांत कुमार की अहममियत को बीजेपी समझ रही है? क्या इसलिए कभी सीएम घर जाकर मिलते हैं, तो पीएम आते ही गले लगाते हैं. रिपोर्ट-अविनाश
Published : November 23, 2026 at 12:15 PM IST
पटना: बिहार में पिछले तीन दशकों से भाजपा, नीतीश कुमार को आगे रखकर राजनीति करती रही है और उन्हीं के चेहरे पर लालू प्रसाद यादव को हाशिए पर पहुंचाया. अब नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आ चुके हैं और जदयू ने उन्हें अपना भविष्य मान लिया है. भले ही उन्हें अभी स्वास्थ्य मंत्री की ही जिम्मेदारी मिली है, लेकिन पार्टी नेता उन्हें सर्वेसर्वा मान रहे हैं. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि वोट बैंक राजद में जाने के डर से भाजपा के लिए निशांत भी नीतीश की तरह मजबूरी बन गए हैं.
नीतीश के चेहरे पर लालू प्रसाद को भाजपा ने हाशिए पर पहुंचाया
1990 के दशक के बाद 15 सालों तक बिहार की सत्ता लालू प्रसाद यादव के इर्द-गिर्द ही घूमती रही. सत्ता में भागीदारी को लेकर नीतीश कुमार उनसे अलग हुए और समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) का गठन किया. नवंबर 2005 में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नीतीश मुख्यमंत्री बने, हालांकि इससे पहले बहुमत न होने से उन्हें कुछ दिनों में इस्तीफा देना पड़ा था. 2005 के बाद राजद को सत्ता से बाहर रखने के लिए नीतीश कुमार भाजपा की मजबूरी बन गए और सत्ता उनके इर्द-गिर्द घूमने लगी.
'भाजपा आज भी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती'
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर चंद्रभूषण राय के अनुसार, बिहार के जातीय समीकरण ऐसे हैं कि भाजपा आज भी अकेले सरकार नहीं बना सकती. इसलिए वह नीतीश कुमार के सहारे सरकार बनाती रही, जिससे नीतीश की ताकत बढ़ी और वे जिसके साथ गए सरकार उसी की बनी. आज भी एक बड़ा वोट बैंक नीतीश के साथ है, जो उनके बेटे निशांत के राजनीति में आने के बाद अब निशांत की ओर ट्रांसफर हो रहा है.
''बिहार में जो जातीय समीकरण है,उसमें भाजपा अकेले दम पर आज भी अपनी सरकार नहीं बन सकती. नीतीश कुमार के कंधे का सहारा लेकर बीजेपी एनडीए की सरकार बनाती रही और नीतीश कुमार लगातार सीएम बनते रहे. अभी भी बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार को चाहता है. नीतीश कुमार के बेटे निशांत जब से राजनीति में आए हैं जदयू के नेता उन्हीं में अपना भविष्य देख रहे हैं. नीतीश का वोटबैंक निशांत की ओर ट्रांसफर हो रहा है, यह बीजेपी भी समझ रही है.''- प्रोफेसर चंद्रभूषण राय, राजनीतिक विश्लेषक
It was a delight to meet Nitish Kumar Ji at Patna airport. पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। @NitishKumar https://t.co/grj1X92Ma0— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026
भाजपा के लिए निशांत भी बन गए हैं मजबूरी
निशांत स्वास्थ्य विभाग में अपने काम और पार्टी स्तर पर लिए जा रहे स्टैंड से जदयू नेताओं का विश्वास जीत रहे हैं. भाजपा इस स्थिति को अच्छी तरह समझती है, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी वैशाली जनसभा में मंच पर आते ही निशांत को गले लगाकर खास तवज्जो देकर स्पष्ट संदेश दिया. प्रो. राय का मानना है कि भाजपा को डर है कि यदि निशांत को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो नीतीश का वोट बैंक खिसक सकता है. यही कारण है कि निशांत अब भाजपा के लिए एक तरह से मजबूरी बन गए हैं.
सरकार में निशांत की ताकत कम कहां है?- लेसी सिंह
भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा निशांत को दिया गया सम्मान स्वाभाविक है, क्योंकि वे नीतीश कुमार के बेटे, मंत्री और पार्टी के नेता हैं. उन्होंने कहा कि निशांत सरल व सहज हैं और उनमें नीतीश कुमार की छवि दिखती है. लेसी सिंह के मुताबिक, निशांत पार्टी के भविष्य हैं और बिहार के साथ-साथ यूपी का भी दौरा कर नीतीश कुमार के सपनों को साकार कर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग में उनका काम सबके सामने है और नीतीश का पूरा वोट बैंक निशांत व एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है.
''निशांत जी की जिम्मेदारी तो बढ़ी हुई है ही. पार्टी के नेता हैं, हमारे पार्टी के भविष्य हैं. बिहार ही नहीं अब तो यूपी भी घूम रहे हैं. हमारे नेता नीतीश कुमार का जो सपना था, निशांत कुमार उसको साकार करने में लगे हैं. स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वह तो सब लोग देख रहे हैं, उसको बताने की जरूरत है क्या?''- लेसी सिंह, मंत्री, बिहार
विपक्ष के दावों और नेतृत्व पर लेसी सिंह का पलटवार
संजय झा के बयान पर सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया से बचते हुए लेसी सिंह ने कहा कि नीतीश ने घर-घर जो समर्थन बनाया था, उसे अब निशांत संभाल रहे हैं. मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर उन्होंने कहा कि निशांत पार्टी के नेता हैं और सरकार में भी उनकी ताकत कम नहीं है. वहीं, जदयू के समाप्त होने के विपक्ष के दावों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जब-जब ऐसा कहा गया, पार्टी और मजबूत होकर उभरी है. नीतीश कुमार ने बिहार को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है और हमारे नेता का काम बोलता है.
निशांत का राजनीतिक सफर और बढ़ता कद
8 मार्च 2026 को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की. 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने और 6 महीने के कामकाज की खूब चर्चा हो रही है. जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने निशांत को पार्टी का सर्वमान्य नेता और भविष्य घोषित किया है. पटना स्नातक विधान परिषद चुनाव में नीरज कुमार के साथ प्रचार किया और पार्टी नेताओं को दिशा-निर्देश दिए.
सीएम और पीएम दोनों नहीं कर सकते इग्नोर!
स्नातक चुनाव में नीरज कुमार की जीत में निशांत की बड़ी भूमिका रही. उत्तर प्रदेश में भी जदयू अब निशांत को पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में आगे कर रही है. सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का स्वयं निशांत के आवास पर जाकर मिलना उनके बढ़ते कद को दर्शाता है. वैशाली की जनसभा में प्रधानमंत्री द्वारा निशांत को दी गई तवज्जो से उनकी राजनीतिक ताकत का बड़ा संदेश गया.
वोट बैंक के कारण भाजपा के लिए निशांत आज जरूरी
वैशाली की जनसभा में प्रधानमंत्री द्वारा निशांत को गले लगाने और पीठ थपथपाने से जदयू नेता उत्साहित हैं. होली के बाद राजनीति में आए और मई में मंत्री बने निशांत के 6 महीने के कामकाज व स्नातक चुनाव में जीत दिलाने से पार्टी में उन पर भरोसा बढ़ा है. नेताओं को निशांत में नीतीश कुमार की छवि दिखती है, जिससे वे एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं. दूसरी ओर, प्रशांत किशोर और राजद की सक्रियता के बीच पिछड़ा-अतिपिछड़ा वोट बैंक खिसकने के डर से निशांत को आगे रखना भाजपा की मजबूरी बन गया है.
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