नहीं रहे नीतीश कुमार की कुर्मी चेतना रैली के 'सूत्रधार', अंतिम दर्शन करने पहुंचे निशांत

पूर्व विधायक सतीश कुमार का निधन ( ETV Bharat )

पटना: साल 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले पूर्व विधायक सतीश कुमार नहीं रहे. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था. उपेंद्र कुशवाहा सहित कई नेताओं ने अस्पताल जाकर हाल-चाल भी लिया था. सीएम ने उनके निधन पर शोक जताया है. निशांत ने किए अंतिम दर्शन: सतीश कुमार के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुद नहीं गए लेकिन उनके बेटे निशांत ने पूर्व विधायक के पार्थिव शरीर पर जरूर श्रद्धा सुमन अर्पित किया. निशांत ने कंकड़बाग स्थित उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. साथ ही उनके पुत्र और अन्य परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की. सतीश कुमार का अंतिम दर्शन करने पहुंचे निशांत (ETV Bharat) नीतीश ने जताया दुख: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सतीश कुमार के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'अस्थावां एवं सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक सतीश कुमार जी का निधन दुःखद. उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.'