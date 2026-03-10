ETV Bharat / state

नहीं रहे नीतीश कुमार की कुर्मी चेतना रैली के 'सूत्रधार', अंतिम दर्शन करने पहुंचे निशांत

नीतीश कुमार की कुर्मी चेतना रैली के 'नायक' सतीश कुमार का निधन हो गया है. निशांत ने उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. पढ़ें..

former MLA Satish Kumar
पूर्व विधायक सतीश कुमार का निधन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 10, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: साल 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले पूर्व विधायक सतीश कुमार नहीं रहे. वह काफी समय से बीमार चल रहे थे. ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था. उपेंद्र कुशवाहा सहित कई नेताओं ने अस्पताल जाकर हाल-चाल भी लिया था. सीएम ने उनके निधन पर शोक जताया है.

निशांत ने किए अंतिम दर्शन: सतीश कुमार के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुद नहीं गए लेकिन उनके बेटे निशांत ने पूर्व विधायक के पार्थिव शरीर पर जरूर श्रद्धा सुमन अर्पित किया. निशांत ने कंकड़बाग स्थित उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी. साथ ही उनके पुत्र और अन्य परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की.

सतीश कुमार का अंतिम दर्शन करने पहुंचे निशांत (ETV Bharat)

नीतीश ने जताया दुख: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सतीश कुमार के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'अस्थावां एवं सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक सतीश कुमार जी का निधन दुःखद. उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें.'

कौन थे सतीश कुमार?: नीतीश कुमार के करीबी रहे सतीश कुमार अस्थावां और सूर्यगढ़ा से विधायक रहे थे. उनके निधन से नालंदा सहित कई क्षेत्रों में शोक की लहर है. 1990 में सूर्यगढ़ा से पहली बार विधायक बने थे. 1995 में अस्थावां से निर्दलीय विधायक चुने गए. 2001 में समता पार्टी से भी विधायक रहे. 2009 में नालंदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े और दूसरे स्थान पर रहे. लोकसभा का चुनाव लोक जन शक्ति पार्टी के टिकट पर लड़ा था.

former MLA Satish Kumar
सतीश कुमार के परिजनों को सांत्वना देते निशांत (ETV Bharat)

कुर्मी रैली से मिली थी पहचान: सतीश कुमार ने 12 फरवरी 1994 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कुर्मी चेतना महारैली का आयोजन किया था. उस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे. लालू प्रसाद से अलग होने के बाद नीतीश ने इसी रैली के माध्यम से बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया. कुर्मी चेतना महारैली से सतीश कुमार की भी विशेष पहचान बनी थी.

समृद्धि यात्रा पर निकले हैं नीतीश: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से समृद्धि यात्रा पर निकले हैं. सुपौल से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई है. इस चरण में वह कोसी और सीमांचल के जिलों का दौरा करेंगे.

ये भी पढ़ें: Explainer: बिहार में कभी CM पुत्र नहीं बना मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के बेटे निशांत बन पाएंगे?

TAGGED:

सतीश कुमार का निधन
कुर्मी चेतना रैली
NISHANT KUMAR
FORMER MLA SATISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.